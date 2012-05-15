Замглавы Нацбанка: В конце года ожидается, что уровень инфляции составит 19-22%, ставка рефинансирования – 20-23%

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижаться. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка. Этот показатель с 16 мая будет на уровне 34%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дальнейшем изменение стоимости финансовых ресурсов будет зависеть от инфляции. Если она по итогам года, как ожидают, составит 19-22%, то ставку рефинансирования снизят до 20-23%. Также в основе этого показателя заложена рентабельность субъектов хозяйствования. В частности, снижение их зависимости от потребления энергии и сырья.

Сергей Дубков, заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь:

В конце года ожидается, что уровень инфляции составит 19-22%, ставка рефинансирования – 20-23%. Если экономика будет развиваться, будет снижаться энергоемкость, металлоемкость, будут расти иностранные инвестиции, тогда можно говорить, что эти параметры являются достижимыми. Тенденции и тренды позволяют говорить о том, что основанный на основных направлениях денежно-кредитной политики является реалистичным.