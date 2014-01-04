Прямой эфир

Беларусь получила 440 млн долларов из российского кредита на 2 миллиарда

04 января 2014 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь получила 440 млн долларов из российского кредита на 2 миллиарда. Средства поступили на счет Министерства финансов в Национальном банке.  Остальные ожидаются к середине  года.

Напомним, такое решение было принято по итогам  заседания Высшего госсовета Союзного государства в Москве в конце 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заём до 2 млрд. долларов в 2014 году Россия предоставит Беларуси. «Для поддержания обменного курса, в том числе»
Читать подробнее на сайте СТВ: /itogi-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-24-dekabrya-den-byl-ochen-effektiven-i

Для чего Россия выделяет Беларуси 2 миллиарда долларов? Интервью с послом России в Беларуси Александром Суриковым
Читать подробнее на сайте СТВ: /aleksandr-surikov

 

# Экономика # Международное сотрудничество # Кредиты Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
31 декабря 2013 21:36

Ставка рефинансирования составит 14-16 процентов в Беларуси в 2014 году, по прогнозам

Михаил Мясникович: Представителям малого и среднего бизнеса нужно быть более активными и инициативными
30 декабря 2013 13:42

Михаил Мясникович: Представителям малого и среднего бизнеса нужно быть более активными и инициативными

В 2014 году усиленную господдержку получит льняная отрасль производства в Беларуси
28 декабря 2013 14:25

В 2014 году усиленную господдержку получит льняная отрасль производства в Беларуси