Новости Беларуси. Беларусь получила 440 млн долларов из российского кредита на 2 миллиарда. Средства поступили на счет Министерства финансов в Национальном банке. Остальные ожидаются к середине года.

Напомним, такое решение было принято по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Москве в конце 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заём до 2 млрд. долларов в 2014 году Россия предоставит Беларуси. «Для поддержания обменного курса, в том числе»

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Для чего Россия выделяет Беларуси 2 миллиарда долларов? Интервью с послом России в Беларуси Александром Суриковым

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