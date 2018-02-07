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Александр Суриков: Договор о создании Союзного государства требует актуализации

07 февраля 2018 19:52
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Новости Беларуси. Договор о создании Союзного государства требует актуализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков: Договор о создании Союзного государства требует актуализации-1


Такое мнение журналистам озвучил посол России в Беларуси Александр Суриков. За прошедшие годы успешно решен ряд вопросов. Однако с учетом формирования нового евразийского пространства перед двумя странами стоит задача привести положения договора в соответствие с сегодняшней реальностью. Кроме того, Беларусь и Россия уже в апреле-мае могут подписать соглашение о взаимном признании виз. Ожидается, что это поможет решить ряд проблем, связанных с пересечением российско-белорусской границы гражданами третьих стран.

Александр Суриков: Договор о создании Союзного государства требует актуализации-3


Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Министерство иностранных дел России и Беларуси совместно с другими заинтересованными ведомствами продолжает разработку проекта соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом граждан третьих стран на территорию Союзного государства. Заключение решит ряд проблем: пересечение гражданами третьих стран российско-белорусской границы. Консультации экспертов продолжаются. Белорусская сторона передала нам доработанный проект соглашения и предложила провести в Минске очередной раунд консультации.

Александр Суриков: Договор о создании Союзного государства требует актуализации-5


Однако цифры двустороннего товарооборота растут. По итогам 2017 года Беларусь стала для России четвертым торговым партнером в мире и первым в СНГ.

Александр Суриков: Договор о создании Союзного государства требует актуализации-7

# Беларусь-Россия # Фотофакт # Александр Суриков

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