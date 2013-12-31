Ставка рефинансирования составит 14-16 процентов в Беларуси в 2014 году, по прогнозам

Новости Беларуси. Президент Беларуси утвердил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития и Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2014 год. Соответствующие указы глава государства подписал 31 декабря.

В частности, запланирован рост ВВП, производительности труда, а также экспорта товаров и услуг. Инвестиционная политика в 2014 году будет направлена на улучшение инвестклимата. Предусмотрен и ввод более 2 млн квадратных метров жилья с господдержкой. Ожидается, что среднегодовая ставка рефинансирования составит 14-16 процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.