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Ставка рефинансирования составит 14-16 процентов в Беларуси в 2014 году, по прогнозам

31 декабря 2013 21:36
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Новости Беларуси. Президент Беларуси утвердил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития и Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2014 год. Соответствующие указы глава государства подписал 31 декабря.

В частности, запланирован рост ВВП, производительности труда, а также экспорта товаров и услуг.  Инвестиционная политика в 2014 году будет направлена на улучшение  инвестклимата. Предусмотрен и ввод более 2 млн квадратных метров жилья с господдержкой. Ожидается, что среднегодовая ставка рефинансирования составит 14-16 процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси

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