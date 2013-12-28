В 2014 году усиленную господдержку получит льняная отрасль производства в Беларуси

Новости Беларуси. Господдержку развития льняной отрасли усилят. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мясникович, посещая предприятие «Кореличи-Лен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В будущем году такую помощь планируют оказывать по нескольким направлениям. В частности, организациям льняной отрасли выделят льготные кредиты на строительство, реконструкцию, приобретение оборудования.

Что же касается льнозаводов, которые модернизируют сейчас, все они будут введены в эксплуатацию в срок.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

К урожаю следующего года 6 новых заводов будут запущены в эксплуатацию. Потому что сегодня самое узкое место - в льнопроизводстве. Это льнозаводы, на которых практически по 40 лет ничего не модернизировалось. В предыдущие годы было построено 4 завода, и вот 6 мы вводим в эксплуатацию в 2014 году. Все вопросы решены. Оборудование есть. Финансирование имеется. 2014-ым годом мы закрываем все эти вопросы.