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В 2014 году усиленную господдержку получит льняная отрасль производства в Беларуси

28 декабря 2013 14:25
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Новости Беларуси. Господдержку развития льняной отрасли усилят. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мясникович, посещая предприятие «Кореличи-Лен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В будущем году такую помощь планируют оказывать по нескольким направлениям. В частности, организациям льняной отрасли выделят льготные кредиты на строительство, реконструкцию, приобретение оборудования.

Что же касается льнозаводов, которые модернизируют сейчас, все они будут введены в эксплуатацию в срок.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
К урожаю следующего года 6 новых заводов будут запущены в эксплуатацию. Потому что сегодня самое узкое место - в льнопроизводстве. Это льнозаводы, на которых практически по 40 лет ничего не модернизировалось. В предыдущие годы было построено 4 завода, и вот 6 мы вводим в эксплуатацию в 2014 году. Все вопросы решены. Оборудование есть. Финансирование имеется. 2014-ым годом мы закрываем все эти вопросы.

# Экономика # Белорусский лен # Михаил Мясникович

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