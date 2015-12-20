21 декабря в Москве пройдут саммиты ОДКБ и Высшего Евразийского экономического совета

Новости России. Беспрецедентная ситуация в мире – безусловно, серьезный вызов и для Организации договора о коллективной безопасности. Завтра, 21 декабря, в Москве главы государств ОДКБ, в том числе и белорусский лидер, сядут за стол переговоров. Не обойдут, вероятно, тему общей безопасности и на Высшем Евразийском экономическом совете, который также завтра пройдет в российской столице.

И сейчас из Москвы, где уже готовятся ко встрече президентов на двух важнейших континентальных площадках, на прямую связь со студией программы «Неделя» на СТВ выходит Алексей Мартиненок.

Игорь Позняк, СТВ:

Леша, добрый вечер! Так что же время диктует главам государств?

Алексей Мартиненок, СТВ:

Добрый вечер, Игорь. Действительно, тема безопасности за последние месяцы уж очень серьезно прибавила в актуальности. Военные действия на Ближнем Востоке, как следствие – потоки беженцев и теракты в Европе. Да и ситуацию в Азии спокойной не назовешь.

Для крупнейшего военно-политического блока континента, конечно, это вызов и повод сверить позиции на самом высоком уровне. Совет коллективной безопасности – это высший орган организации. На уровне президентов завтра состоится 29-я встреча за всю историю ОДКБ. И в 17-й раз саммит примет именно Москва. По мнению экспертов, каких-то радикальных решений на этот раз ждать не приходится.

Следует помнить, что ОДКБ – это механизм защиты от внешних угроз. Единый военно-политический союз ни разу не участвовал в боевых операциях и этой позиции жестко придерживается. К примеру, после инцидента с российским самолетом в Сирии вопрос применения сил ОДКБ сначала вроде как повис в воздухе, а потом сам собой растворился. Ответом стало совместное заявление с обеих сторон-участниц в духе озабоченности конфликтом. И это объяснимо хотя бы масштабами самой организации.

Да, для официального Минска в определенной степени важны процессы в Средней Азии или Закавказье, но вряд ли их можно расценивать как угрозу непосредственно своей безопасности.

Но завтра нас ждет разговор о глобальном. Президенты стран-частниц ОДКБ планирую принять документ о противодействии международному терроризму. А ближе к вечеру разговор пойдет о безопасности экономической в формате ЕАЭС. И здесь свой контекст. В связи с украинским конфликтом. Плюс сложности, связанные с низкими ценами на энергоресурсы на мировых рынках и разрушительное влияние взаимных санкций России и стран Запада.

На подпись президентам уже подготовлены документы об упрощении автомобильных перевозок между странами и предложение по взаимодействию с другими организациями

Конечно, пользуясь случаем, союз Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России подведет и итог первого года работы интеграционного объединения. Подробности узнаем уже завтра.

Игорь Позняк, СТВ:

Спасибо, Алексей. Напомню, завтра Москва принимает глав государств ОДКБ и Высший Евразийский экономический совет. В саммитах примет участие и Александр Лукашенко.