Михаил Мясникович: Представителям малого и среднего бизнеса нужно быть более активными и инициативными

Новости Беларуси. Представителям малого и среднего бизнеса нужно быть более активными и инициативными. Такое мнение высказал глава Правительства Михаил Мясникович во время награждения победителей и лауреатов республиканского конкурса «Лучший предприниматель 2012 года». Торжественная церемония прошла сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Победителями и лауреатами конкурса стали почти полсотни компаний с отечественным и зарубежным капиталом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 40 гектарах они выращивают полсотни лекарственных трав, а затем производят экстракты и настои. Продукция востребована как у наших производителей лекарств, так и у соседей. Экспорт увеличили в 2,5 раза. После модернизации по госпрограмме откроют новое производство и нарастят поставки.

Татьяна Шраменко, заместитель генерального директора частного предприятия:

В Беларуси сырья не хватает. Нашим предприятиям приходится закупать его за рубежом. В данном случае, наша продукция будет хорошим подспорьем в плане импортозамещения, увеличения экспортной составляющей, надбавленную стоимость на ту продукцию, которою будут выпускать белорусские предприятия на основе наших субстанций.

Льготные тарифы на газ для производственников сыграли на пользу техперевооружения в энергетическом секторе предприятия. Заменили котлы и рентабельность стала выше.

Александр Рогач, заместитель генерального директора частного предприятия:

Благодаря той стоимости, которую сформировало нам наше Правительство на данный вид энергоносителя, мы готовы производить продукцию, которая будет конкурентной как на внутреннем рынке, так и для выхода на внешние экспортные рынки.

Государство готово подставить плечо предпринимателям. Хотя и уже сделано не мало. Одна только четвертая директива — это полторы сотни закрепленных в законодательстве преференций. Теперь отдачу ждут от «людей дела».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Нужна более активная позиция со стороны предпринимателей. У нас многоукладная экономика, вы должны уверенно себя чувствовать, вы должны показывать результаты своей деятельности не только в оказании в сфере услуг или торговле, хотя это тоже правильное и нужное направление, но особенно то, что касается предпринимательства в сфере производства.

Сегодня они не конкуренты. За большим круглым столом общаются как партнеры. Победителями и лауреатами конкурса «Лучший предприниматель года» стали почти полсотни компаний. Многие из них уже не впервые получают это высокое звание. Определены лучшие в 16 номинациях. Среди них производители продуктов питания, инновационных товаров, те, кто оказывает транспортные и туруслуги, лучше всех экспортирует и создает рабочие места.

Олег Сикорский, директор торгового дома, победитель республиканского конкурса «Лучший предприниматель 2012 года»:

Это оценка нашего труда. Всегда у компании стоял приоритет – это качество. То есть забота о здоровом продукте всегда стояла на первом месте.

Ольга Гулюта, заместитель директора частного предприятия, победитель республиканского конкурса «Лучший предприниматель 2012 года»:

Работаем только на внутренний въездной туризм. Если работать эффективно, если работать оптимально, скажем так, предлагать очень быстрые услуги, то это перспективно и прибыльно.

Виктор Моисеенко, исполняющий обязанности генерального директора фармацевтического предприятия, победитель республиканского конкурса «Лучший предприниматель 2012 года»:

Чтобы стать лучшим предпринимателем года, нужно не останавливаться на том, что ты делаешь, и всегда начинать новые направления и их развивать.

Этот конкурс не только тешит самолюбие бизнесменов и подчеркивает их амбиции. Это еще и стимул для деловой активности, и возможности завоевывать рынок. Ведь победитель сможет использовать логотип конкурса на своей продукции, как своеобразный знак качества.