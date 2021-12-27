Сколько тратим на хлеб, молоко и фрукты? В Беларуси оценили состав среднего набора продуктов питания

Новости Беларуси. Белорусская семья в среднем тратит на продукты 431 рубль в месяц – таковы данные Белстата. При этом, что интересно, в городах и поселках городского типа на еду уходила меньшая часть потребительской корзинки, чем в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам третьего квартала на первом месте расходы на мясо-молочную продукцию – 213,9 рубля, хлеб – 63,4, на третьем месте – фрукты и ягоды, затем сахар и кондитерские изделия, чай, кофе, какао, затем рыба. Замыкает список картофель. Добавим, что минчане тратили на продукты больше, чем жители областей.