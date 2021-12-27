«Омикрон» угрожает производству продовольствия в Германии

Новый всплеск заражений, как следствие – нехватка персонала в пищевой промышленности. Притом уже отмечают отдельные проблемы с поставками. И это, увы, убытки для экономики страны. По данным одного исследования, уже в феврале в Германии окажутся на больничном или на карантине 3 миллиона работников (при общей занятости 45,2 миллиона человек), а другой эксперт не исключает, что в начале 2022 года временно не смогут ходить на работу 10 миллионов жителей страны.

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