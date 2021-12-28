Головченко провёл совещание на жодинском БелАЗе. Какие планы у предприятия на 2022 год?

Новости Беларуси. Жодинский БелАЗ – крупнейший производитель карьерной техники – намерен сохранить свои позиции на мировом рынке и в 2022 году. О планах на будущее и результатах уже проделанной работы 28 декабря говорили во время совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло на предприятии под председательством Романа Головченко.