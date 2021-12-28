Прямой эфир

Головченко провёл совещание на жодинском БелАЗе. Какие планы у предприятия на 2022 год?

28 декабря 2021 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жодинский БелАЗ – крупнейший производитель карьерной техники – намерен сохранить свои позиции на мировом рынке и в 2022 году. О планах на будущее и результатах уже проделанной работы 28 декабря говорили во время совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло на предприятии под председательством Романа Головченко.  

Головченко провёл совещание на жодинском БелАЗе. Какие планы у предприятия на 2022 год?-1

Как доложили премьер-министру, только удельный вес инновационной продукции белорусского автогиганта запланирован на уровне 40 %. Кроме того, в 2022 году рост среднемесячной заработной платы сотрудников составит чуть менее 107 %.  

Головченко провёл совещание на жодинском БелАЗе. Какие планы у предприятия на 2022 год?-4

Также на испытательном полигоне руководителю правительства были продемонстрированы в работе перспективные инновационные новинки: электросамосвалы грузоподъемностью 90, 220 и 450 тонн.  

# БелАЗ # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Омикрон» угрожает производству продовольствия в Германии
27 декабря 2021 19:18

«Омикрон» угрожает производству продовольствия в Германии

Сколько тратим на хлеб, молоко и фрукты? В Беларуси оценили состав среднего набора продуктов питания
27 декабря 2021 19:16

Сколько тратим на хлеб, молоко и фрукты? В Беларуси оценили состав среднего набора продуктов питания

Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны
27 декабря 2021 19:12

Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны