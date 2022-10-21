Новости экономики на РТР-Беларусь за 21.10.2022

Новости Беларуси. Сколько скота и птицы произвели белорусские сельхозпредприятия? Хватит ли мяса на всех? И как изменились объемы биржевой торговли между Беларусью и странами ЕАЭС? Подробности в экономическом обзоре Александры Шкарупиной в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Сельхозпредприятия произвели продукцию на сумму 24 миллиарда рублей Производительность сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Беларуси растет. С января по сентябрь 2022 года выпустили почти на 5 % больше товаров, чем за аналогичный период 2021-го.

В денежном эквиваленте это без малого 24 миллиарда рублей. Из них около половины – результат деятельности сельхозорганизаций. Так, за 9 месяцев скота и птицы в живом весе произведено почти миллион 300 тысяч тонн. То есть около 139 килограммов мяса на душу населения. При этом уровень потребления такой продукции в среднем – 88 килограммов на человека. Молока белорусские предприятия произвели без малого 6 миллионов тонн. Яиц – свыше 2,5 миллионов штук. Спрос на белорусские товары в странах ЕАЭС растет Популярность белорусской товарной биржи среди зарубежных партнеров растет. Все больше стран приходят на нашу площадку в поиске качественных товаров и выгодных цен. Активно пользуются услугами БУТБ китайские компании.

Возрос интерес и среди стран-участниц ЕАЭС. Об этом свидетельствует увеличение объемов торговли. Число сделок выросло на 80 %. Их общая сумма составила 152 миллиона долларов. Больше всего товаров закупает Россия. В основном это мясо и молочка, пилопродукция, кормовые добавки и стройматериалы. На втором месте по сумме сделок Армения, на третьем – Казахстан. Активнее нашей биржевой площадкой стали пользоваться и компании из Кыргызстана. Курсы валют на 21 и 22 октября И напоследок о ситуации на валютном рынке. Четвертый день подряд белорусский рубль укрепляется к основным валютам. А цена доллара и евро опустилась до минимума за последние 16 дней.