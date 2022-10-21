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«Много вопросов со стороны поставщиков». Как импортёры отреагировали на новую систему регулирования цен?

21 октября 2022 16:29
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Новости Беларуси. Диалог между бизнесом и Министерством антимонопольного регулирования. Как известно, правительство утвердило систему регулирования цен как на отечественные, так и на импортные товары. Постановление новое и, как признаются предприниматели, требует разъяснений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Много вопросов со стороны поставщиков». Как импортёры отреагировали на новую систему регулирования цен?-1

По словам специалистов, в переходный период сообщество предпринимателей ощущает значительную нагрузку. Сегодня им приходится работать в особенно тесной кооперации, обмениваться опытом, в том числе по части мониторинга, чтобы не совершить ошибок. Главный вопрос бизнес-сообщества: к каким результатам приведет новая система?

«Много вопросов со стороны поставщиков». Как импортёры отреагировали на новую систему регулирования цен?-4

Виктор Маргелов, директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Надо месяц, два, квартал, чтобы увидеть результаты. Очень много вопросов со стороны поставщиков, импортеров, каким образом они смогут выполнить это законодательство. Например, утром общался с представителем одной серьезной фирмы-импортера, они кроме алкоголя ничего не отпускают. Они не понимают сегодня, как работать, потому что их цены привязаны к российским. Российский рубль то падает, то укрепляется – вопросов очень много остается.

«Много вопросов со стороны поставщиков». Как импортёры отреагировали на новую систему регулирования цен?-7

Напомним, в соответствии с документом вводится регулирование цен на всю потребительскую корзину. Так, производители должны согласовывать повышение ценников с госорганами, а для импортеров были установлены пределы максимальных надбавок на товар. Чтобы обеспечить исполнение постановления, государственные органы были наделены дополнительными полномочиями.

«Много вопросов со стороны поставщиков». Как импортёры отреагировали на новую систему регулирования цен?-10

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования Беларуси:
Уже проведена встреча с государственными органами, в ходе которой разъяснили все имеющиеся у них вопросы. Также сегодня проводится встреча с импортерами и субъектами розничной торговли. Мы разъясним имеющиеся у них в настоящий момент вопросы, а также уточним вопросы, которые к нам еще не поступали. Подготовим на них обращения, ответы и в ближайшее время на сайте МАРТ разместим разъяснения по ключевым вопросам, волнующим бизнес.

«Много вопросов со стороны поставщиков». Как импортёры отреагировали на новую систему регулирования цен?-13

На сайте МАРТ работает онлайн-форма, через которую можно задать вопросы. Их систематизируют и после подготовят ответы. Разъяснительная работа с бизнес-сообществом будет продолжаться и дальше.

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Иван Вежновец # Виктор Маргелов # Фотофакт

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