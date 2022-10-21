«Много вопросов со стороны поставщиков». Как импортёры отреагировали на новую систему регулирования цен?

Новости Беларуси. Диалог между бизнесом и Министерством антимонопольного регулирования. Как известно, правительство утвердило систему регулирования цен как на отечественные, так и на импортные товары. Постановление новое и, как признаются предприниматели, требует разъяснений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам специалистов, в переходный период сообщество предпринимателей ощущает значительную нагрузку. Сегодня им приходится работать в особенно тесной кооперации, обмениваться опытом, в том числе по части мониторинга, чтобы не совершить ошибок. Главный вопрос бизнес-сообщества: к каким результатам приведет новая система?

Виктор Маргелов, директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Надо месяц, два, квартал, чтобы увидеть результаты. Очень много вопросов со стороны поставщиков, импортеров, каким образом они смогут выполнить это законодательство. Например, утром общался с представителем одной серьезной фирмы-импортера, они кроме алкоголя ничего не отпускают. Они не понимают сегодня, как работать, потому что их цены привязаны к российским. Российский рубль то падает, то укрепляется – вопросов очень много остается.

Напомним, в соответствии с документом вводится регулирование цен на всю потребительскую корзину. Так, производители должны согласовывать повышение ценников с госорганами, а для импортеров были установлены пределы максимальных надбавок на товар. Чтобы обеспечить исполнение постановления, государственные органы были наделены дополнительными полномочиями.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования Беларуси:

Уже проведена встреча с государственными органами, в ходе которой разъяснили все имеющиеся у них вопросы. Также сегодня проводится встреча с импортерами и субъектами розничной торговли. Мы разъясним имеющиеся у них в настоящий момент вопросы, а также уточним вопросы, которые к нам еще не поступали. Подготовим на них обращения, ответы и в ближайшее время на сайте МАРТ разместим разъяснения по ключевым вопросам, волнующим бизнес.