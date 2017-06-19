Беларусь как фактор продовольственной безопасности в регионе: в Минске прошел форум ФАО

Новости Беларуси. Преодолеть голод на планете. Беларусь, как один из лидеров в аграрной отрасли на континенте, сегодня в центре внимания экспертов продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске собрались ученые из 15 стран Европы и Центральной Азии. Они уверены, что белорусский опыт может и будет полезен для достижения устойчивых целей развития цивилизации. В условиях нашего климата в сельском хозяйстве необходимо постоянно искать что-то новое. Вот уже и грецкие орехи на юге растут. В помощь аграриям наука. В Брестской области пошли на смелый эксперимент. 20 гектаров полей засеяли непривычной кормовой культурой – сильфией пронзеннолистной. Ученые говорят, что в перспективе она может частично заменить кукурузу.

Марина Пастухова, младший научный сотрудник Полесского аграрно- экологического института НАН Беларуси:

Если по питательной ценности сравнить с кукурузой, то корм, можно сказать, в чем-то даже выигрышный. По белку она превосходит кукурузу, по сахару также, по зеленой массе. В успехе опыта и светлом будущем сильфии уверен и Сергей Мартысевич. Агроном с более чем 30-летним стажем привык доверять науке, но проверять на практике. Впрочем, пока изъянов новой культуры не видит даже его зоркий взгляд.

Сергей Мартысюк, главный агроном ОАО «Агро-Заречье» (Каменецкий район):

Понравилось, что она растет на одном месте до 25 лет. Ну, пускай даже 15. Если посеял, 10-15 лет только ухаживай за ней, подкашивай, вноси удобрения и получай урожай. Урожайность обещают до 1500 зеленой массы за два укоса. Тем более она еще медоносная культура.

Виктория Ходосок, СТВ:

Вне всякого сомнения, устойчивое развитие сельского хозяйства – один из главных показателей экономического развития государства. И неслучайно, отмечают специалисты, масштабный форум ФАО 19 июня именно в Минске. Эксперты из 15 стран Европы и Центральной Азии обмениваются опытом и обсуждают глобальные вопросы в сельском хозяйстве и продовольствии. Площадкой для масштабных дискуссий стала Академия наук. Говорили о том, как обеспечить страну едой – это если просто. В мировом рейтинге среди 113 стран по показателям продовольственной независимости мы на 44 месте. Почти на 85 % обеспечиваем себя продуктами питания собственного производства.

Раймунд Йеле, руководитель региональных программ продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Европе и Центральной Азии:

Сельскохозяйственный сектор очень хорошо развит в Беларуси. Я бы отметил производство мясной и молочной продукции. Кое-что я даже сегодня сам попробовал. Продукты очень высокого качества. В свою очередь, Минск заинтересован в региональных инициативах ФАО: в расширении и поддержке небольших фермерских хозяйств и в увеличении экспорта.