«В Беларуси продукты очень высокого качества»: семинар по вопросам устойчивого развития проходит в Минске

Как ее достичь, а также другие глобальные вопросы 19 июня обсуждают в Минске эксперты из 15 стран Европы и Центральной Азии. Участие в форуме принимают ведущие ученые и специалисты из Беларуси.

Новости Беларуси. Беларусь вместе с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН планируют сотрудничество в сфере научных исследований. Конечная цель – улучшение качества питания населения планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раймунд Йеле, руководитель региональных программ продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Европе и Центральной Азии:

Сельскохозяйственный сектор очень хорошо развит в Беларуси. Заметен прогресс в разных секторах, например, я бы отметил производство мясной и молочной продукции. Кое-что я даже сегодня сам попробовал. Продукты очень высокого качества.

ФАО заинтересовано в поддержке стран в сельскохозяйственном секторе. Также очень важна продуктовая безопасность. И ее невозможно достичь без международного сотрудничества. И мы видим большой вклад Беларуси в этом направлении.

В Беларуси подобный форум проходит впервые. На протяжении двух дней международные эксперты выработают стратегию для устойчивого развития не только нашего региона.