Новости экономики за 19.06.2017

Новости Беларуси. Цены на клубнику достигли дна – ягоды подешевели почти в два раза. В основном на прилавках урожай Брестской и Минской областей, в зависимости от крупности ценник не поднимается выше отметки в 5 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так что наша клубника окончательно потеснила импортную – покупатель проголосовал рублем. Это очень важно, ведь именно сфера сервиса наименее восприимчиво к внешним угрозам и рискам. ТОРГОВЛЯ И СЕРВИС В ПЛЮСЕ

Тем более положительный знак, что именно услуги все чаще выбирают предприниматели. В госсекторе именно ремонт техники занимает второе место после оптовой и розничной торговли.

Добавим, что аналогичные показатели запланированы и на второе полугодие 2017 – темп сбавлять не стоит. СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

Почти 2000 квартир появятся в стране при поддержке китайской стороны. Это социальная ответственность инвесторов Поднебесной, которые реализуют 22 дома (16 из них в сентябре), в первую очередь – в регионах. Такие проекты появятся в Бресте, Пинске, Витебске, Орше, Гомеле, Буда-Кошелево, Мозыре и других городах. Расходы на реализацию включают в себя создание чертежей строительства, сами работы, поставку необходимого оборудования и материалов, их монтаж и наладку. КАДРЫ СТОЛИЦЫ

Больше всего Минск нуждается в работниках социальной сферы: медсестры, повара, санитары и воспитатели по-прежнему остаются в топе вакансий. При этом самыми оплачиваемыми являются программисты и руководители.