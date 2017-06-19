Почему люди уходят с наёмной работы и открывают своё дело: «Что происходит»

Новости Беларуси. Очередная промышленная революция, смена технологий, глобальные финансовые кризисы и рост безработицы во многих странах изменили рынок труда. Всё больше людей пытаются трудиться в форме самозанятости. Можно продолжать жаловаться на работодателя, на низкую зарплату, на нелюбимую работу. Можно открыть свой проект, заниматься любимым делом и получать дополнительный доход. Всё ли так просто, на самом деле? Что можно сказать о самозанятости в Беларуси? Насколько просто начинать собственное дело? Это обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

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