«Первые вопросы, которые задают начинающие предприниматели: «Скажите, а за что могут арестовать?»

Новости Беларуси. Что отпугивает людей от того, чтобы начать свой бизнес, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Можете назвать самую большую беду тех, кто пытается начинать свой бизнес? Неграмотность? Самоуверенность? Страхи?

Лилия Коваль, первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей: Страхи, в том числе. Потому что, когда мы проводим мастер-классы с начинающими предпринимателями – вот эта криминализация бизнеса несёт негативный оттенок. Первые вопросы, которые начинают задавать люди, которые приходят на мастер-классы, молодёжь: «Скажите, а за что могут арестовать? А за что могут оштрафовать? А могут ли конфисковать что-то?»

Эти громкие дела становятся частью информационного пространства.

Лилия Коваль:

Совершенно верно. Это, в том числе, накладывает этот негативный нюанс.