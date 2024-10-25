Нашу молочку раскупают здесь! Какие ещё товары идут на экспорт в Питер?

Сверить часы и обсудить перспективы сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Состоялся визит премьер-министра Романа Головченко в северную столицу России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло заседание Совета делового сотрудничества. Стороны отметили положительную динамику двусторонних отношений.

Уровень совместной торговли увеличивается из года в год. На сегодняшний день товарооборот достиг почти 3 миллиардов долларов. И это далеко не предел. Партнеры намерены добиваться максимального раскрытия существующего потенциала. Через развитие технологий, логистики и, конечно, промышленной кооперации. Создание совместных производств позволит быть конкурентоспособными не только на внутреннем рынке Союзного государства, но и на рынках зарубежных стран. В фокусе внимания также вопросы сотрудничества в таких сферах, как медицина, фармацевтика, наука, образование и культура. Очередным этапом сближения стали Дни Минска в Санкт-Петербурге, которые проходят в эти дни.

О том, как объединяют побратимские связи и сплочают общие экономические интересы. Глеб Прокофьев.

Жители северной столицы хорошо знают нашу страну. Прежде всего Беларусь у петербуржцев ассоциируется с качественными продуктами питания и техникой. Поставки не останавливаем, лишь увеличиваем.