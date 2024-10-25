Нашу молочку раскупают здесь! Какие ещё товары идут на экспорт в Питер?
Сверить часы и обсудить перспективы сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Состоялся визит премьер-министра Романа Головченко в северную столицу России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло заседание Совета делового сотрудничества. Стороны отметили положительную динамику двусторонних отношений.
Уровень совместной торговли увеличивается из года в год. На сегодняшний день товарооборот достиг почти 3 миллиардов долларов. И это далеко не предел. Партнеры намерены добиваться максимального раскрытия существующего потенциала. Через развитие технологий, логистики и, конечно, промышленной кооперации. Создание совместных производств позволит быть конкурентоспособными не только на внутреннем рынке Союзного государства, но и на рынках зарубежных стран. В фокусе внимания также вопросы сотрудничества в таких сферах, как медицина, фармацевтика, наука, образование и культура. Очередным этапом сближения стали Дни Минска в Санкт-Петербурге, которые проходят в эти дни.
О том, как объединяют побратимские связи и сплочают общие экономические интересы. Глеб Прокофьев.
Жители северной столицы хорошо знают нашу страну. Прежде всего Беларусь у петербуржцев ассоциируется с качественными продуктами питания и техникой. Поставки не останавливаем, лишь увеличиваем.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Белорусский экспорт в Питер демонстрирует стабильную динамику роста. Традиционно около 40 % от общего объема поставок приходится на продукты животного происхождения. Наша молочка здесь особо любима.
Только взаимной торговлей не ограничиваемся. Сегодня на первый план выходит кооперация. О совместных проектах Роман Головченко и Александр Беглов говорили на встрече в формате «один на один». Тему продолжили и на заседании Совета делового сотрудничества между правительствами. Совместными усилиями стороны намерены добиваться максимального раскрытия потенциала взаимодействия.
Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 3 млрд долларов. Читайте здесь.
Партнерство Беларуси и Санкт-Петербурга охватывает множество отраслей. Нам удалось достичь высоких результатов в различных направлениях: и это не только промышленность, но и культура, образование, медицина. Решения, которые принимаются на заседании Совета делового сотрудничества, всегда дают конкретные договоренности. Стороны на этой площадке работают исключительно на результат.
Беглов: Беларусь на первом месте среди всех стран СНГ по товарообороту с Санкт-Петербургом. Подробности.
По итогам заседания стороны подписали почти десяток документов. Это основа для дальнейшей работы.
Часть промышленного потенциала Беларуси представлена на выставке наших товаров. Она проходит в рамках Дней Минска в Санкт-Петербурге. На площадке широкая линейка продукции от продовольствия до промышленности. А уже в будущем году петербуржцы приедут со своим в белорусскую столицу. На второе полугодие запланировано проведение Дней Санкт-Петербурга в Минске. Уже проверено: такие мероприятия придают новый импульс сотрудничеству.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Я хочу, воспользовавшись случаем, поблагодарить наших коллег из Администрации Санкт-Петербурга, лично Александра Дмитриевича Беглова за внимание и поддержку, которые были оказаны для подготовки Дней Минска в Санкт-Петербурге. Мы постарались показать многие направления нашей работы, где мы можем совместно сотрудничать с коллегами, это и в области промышленности, это и в области торгово-экономических отношений, культуры, спорта. И здесь мы видим, что есть очень хорошая перспектива.
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