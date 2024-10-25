Беглов: Беларусь на первом месте среди всех стран СНГ по товарообороту с Санкт-Петербургом

Сверить часы и обсудить перспективы сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Состоялся визит премьер-министра Романа Головченко в северную столицу России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло заседание Совета делового сотрудничества.

Партнерство Беларуси и Санкт-Петербурга охватывает множество отраслей. Нам удалось достичь высоких результатов в различных направлениях: и это не только промышленность, но и культура, образование, медицина. Решения, которые принимаются на заседании Совета делового сотрудничества, всегда дают конкретные договоренности. Стороны на этой площадке работают исключительно на результат.