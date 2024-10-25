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Беглов: Беларусь на первом месте среди всех стран СНГ по товарообороту с Санкт-Петербургом

25 октября 2024 18:15
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Сверить часы и обсудить перспективы сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Состоялся визит премьер-министра Романа Головченко в северную столицу России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло заседание Совета делового сотрудничества. 

Партнерство Беларуси и Санкт-Петербурга охватывает множество отраслей. Нам удалось достичь высоких результатов в различных направлениях: и это не только промышленность, но и культура, образование, медицина. Решения, которые принимаются на заседании Совета делового сотрудничества, всегда дают конкретные договоренности. Стороны на этой площадке работают исключительно на результат.

Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 3 млрд долларов. Подробности

Беглов: Беларусь на первом месте среди всех стран СНГ по товарообороту с Санкт-Петербургом-2

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):
Мы активно работаем над расширением торгово-экономических связей. Республика на первом месте среди всех стран СНГ по товарообороту с нашим городом. Мы с вами буквально обсудили несколько направлений, где мы можем дальше развивать отношения. Хотел бы отметить, что по поручению наших президентов мы с вами выбрали самое, наверное, правильное взаимоотношение. Это интеграция и кооперация. 

# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Александр Беглов

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