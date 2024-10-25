В Бресте обсудили результаты и перспективы сотрудничества Беларуси и Орловской области России

Внешнеторговый оборот между Беларусью и Орловской областью за 8 месяцев 2024 года вырос на 35 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты и перспективы сотрудничества нашей страны и российского региона обсудили в Бресте.

В апреле во Дворце Независимости были обозначены конкретные сферы сотрудничества. Тогда же стороны поставили задачу увеличить взаимный товарооборот. Накануне Беларусь и Орловская область подписали дорожную карту до 2026 года. Точками роста определили сельское хозяйство, промышленность и социальную сферу.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области (Россия): Орловская область является признанным лидером по производству продукции сельского хозяйства на территории Российской Федерации. Это и семеноводство, и растениеводство, и генетика крупного рогатого скота, в свиноводстве. Достаточно большое количество научных разработок, позволяющих получать высокие результаты.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного Совета депутатов: У нас полнейшее взаимопонимание с нашими российскими коллегами. Мы одинаково думаем, мы одинаково понимаем основные задачи социально-экономического развития. Сделать наши страны сильнее, выстоять в этой ситуации колоссального внешнего давления.

Перспективы видят и в промышленном секторе. Продукция из Орловской области уже представлена на нашем рынке, но также есть большой потенциал по кооперации между предприятиями двух стран.

Михаил Баценко, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Сегодня наш проект «Полесьеэлектромаш» поставляет электродвигатели в Орловскую область, и я думаю, что в этом направлении у нас есть развитие. У нас есть развитие в сфере промышленной кооперации. Тоже обсуждали то, что Орловский коммунмаш на базе шасси нашего МАЗа делает различную коммунальную технику, которая продается не только на территории Российской Федерации, но в том числе и Беларуси.

Сотрудничество Беларуси и Орловской области не ограничивается торгово-экономическим аспектом. Потенциал видят в сферах культуры, спорта, туризма. Гости посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и возложили цветы к Вечному огню.