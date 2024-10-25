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В Бресте обсудили результаты и перспективы сотрудничества Беларуси и Орловской области России

25 октября 2024 06:49
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Внешнеторговый оборот между Беларусью и Орловской областью за 8 месяцев 2024 года вырос на 35 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты и перспективы сотрудничества нашей страны и российского региона обсудили в Бресте.

В Бресте обсудили результаты и перспективы сотрудничества Беларуси и Орловской области России-2

В апреле во Дворце Независимости были обозначены конкретные сферы сотрудничества. Тогда же стороны поставили задачу увеличить взаимный товарооборот. Накануне Беларусь и Орловская область подписали дорожную карту до 2026 года. Точками роста определили сельское хозяйство, промышленность и социальную сферу.

В Бресте обсудили результаты и перспективы сотрудничества Беларуси и Орловской области России-4

Андрей Клычков, губернатор Орловской области (Россия):
Орловская область является признанным лидером по производству продукции сельского хозяйства на территории Российской Федерации. Это и семеноводство, и растениеводство, и генетика крупного рогатого скота, в свиноводстве. Достаточно большое количество научных разработок, позволяющих получать высокие результаты. 

В Бресте обсудили результаты и перспективы сотрудничества Беларуси и Орловской области России-6

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:
У нас полнейшее взаимопонимание с нашими российскими коллегами. Мы одинаково думаем, мы одинаково понимаем основные задачи социально-экономического развития. Сделать наши страны сильнее, выстоять в этой ситуации колоссального внешнего давления.

В Бресте обсудили результаты и перспективы сотрудничества Беларуси и Орловской области России-8

Перспективы видят и в промышленном секторе. Продукция из Орловской области уже представлена на нашем рынке, но также есть большой потенциал по кооперации между предприятиями двух стран.

В Бресте обсудили результаты и перспективы сотрудничества Беларуси и Орловской области России-10

Михаил Баценко, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Сегодня наш проект «Полесьеэлектромаш» поставляет электродвигатели в Орловскую область, и я думаю, что в этом направлении у нас есть развитие. У нас есть развитие в сфере промышленной кооперации. Тоже обсуждали то, что Орловский коммунмаш на базе шасси нашего МАЗа делает различную коммунальную технику, которая продается не только на территории Российской Федерации, но в том числе и Беларуси.

Сотрудничество Беларуси и Орловской области не ограничивается торгово-экономическим аспектом. Потенциал видят в сферах культуры, спорта, туризма. Гости посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и возложили цветы к Вечному огню.

# Беларусь-Россия

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