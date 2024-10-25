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Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 3 млрд долларов

25 октября 2024 11:00
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Промышленная кооперация, логистика и развитие технологий. С визитом в северной столице России находится премьер-министр Роман Головченко. По итогам восьми месяцев 2024 года товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга вырос более чем на 10 % и достиг почти трех миллиардов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 3 млрд долларов-2

И это не предел. Стороны намерены совместными усилиями добиваться максимального раскрытия потенциала взаимодействия. Один из шагов в этом направлении – развитие производственной кооперации. 

Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 3 млрд долларов-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Есть хороший опыт совместного производства лифтового оборудования, взаимодействия белорусских предприятий, производящих автокомпоненты, Петербургского тракторного завода и ряда других. Но надо еще глубже и настойчивее работать в этом направлении, совместно решать задачи импортозамещения, развивать межпроизводственную кооперацию.

О кооперации предприятий Роман Головченко и Александр Беглов говорили и на встрече в формате «один на один». Совместные производства – важный вектор развития отношений, который дает возможность оставаться конкурентоспособными на зарубежных рынках.

# Роман Головченко # Александр Беглов # Беларусь-Россия

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