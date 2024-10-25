Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 3 млрд долларов

Промышленная кооперация, логистика и развитие технологий. С визитом в северной столице России находится премьер-министр Роман Головченко. По итогам восьми месяцев 2024 года товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга вырос более чем на 10 % и достиг почти трех миллиардов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это не предел. Стороны намерены совместными усилиями добиваться максимального раскрытия потенциала взаимодействия. Один из шагов в этом направлении – развитие производственной кооперации.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Есть хороший опыт совместного производства лифтового оборудования, взаимодействия белорусских предприятий, производящих автокомпоненты, Петербургского тракторного завода и ряда других. Но надо еще глубже и настойчивее работать в этом направлении, совместно решать задачи импортозамещения, развивать межпроизводственную кооперацию.

О кооперации предприятий Роман Головченко и Александр Беглов говорили и на встрече в формате «один на один». Совместные производства – важный вектор развития отношений, который дает возможность оставаться конкурентоспособными на зарубежных рынках.