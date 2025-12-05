Беларусь создаст в Омане логистический хаб – Лукашенко

Специфика сотрудничества Беларуси и Омана – во взаимодополняемости. Компетенции нашей страны обширны. Маскат обладает опытом в сфере продаж, отличается географическим положением. Сегодня объединяем усилия, чтобы обеспечить необходимой продукцией не только Оман, но и другие страны региона.

Оман – именно здесь продолжилась рабочая программа белорусского лидера в рамках большой командировки по странам дальней дуги. Сегодня ставка на экономическую и инвестиционную прагматику, иными словами, все то, что в обозримом будущем принесет и Минску, и Маскату ощутимые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы уже, наверное, убедились в том, что мы научились в Беларуси производить практически все, что нужно в этом регионе, регионе дальней дуги, как мы его определяем во внешней политике. Но я честно признал, что мы значительно хуже, чем наши оманские коллеги, умеем торговать. Тем более у вас огромные возможности в этом регионе, особенно в регионе Восточной Африки.

Вы как раз имеете очень хорошее отношение с теми африканскими государствами, где у нас позиции нет так сильны. Поэтому мы приняли решение, и вы нас поддержали, что мы создадим здесь, как модно сейчас говорить, такой белорусский хаб, центр перевалки наших товаров, которые будем поставлять в этот регион. Начиная от Восточной Азии, в частности Мьянмы, мы там уже бывали, где нас ждут, и заканчивая Африкой.

В этом направлении есть определенные подвижки. И не просто определенные, наверное, полпути прошли, мы уже поставляем некоторые сюда товары для дальнейшего реэкспорта на рынки, которые я только что обозначил.