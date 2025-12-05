Лукашенко ознакомился с реализацией дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана

Минск и Маскат продолжают взаимодействие над развитием двусторонних отношений. Стратегия сотрудничества определена. Нужно углублять работу по совместным проектам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Оманского инвестиционного агентства. Абдулсалам аль-Муршиди отвечает за сотрудничество с Беларусью. Главе нашего государства показали подробную презентацию программы о ходе реализации дорожной карты сотрудничества наших стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также стороны договорились о создании совместного инвестиционного фонда в Минске для финансирования ряда других проектов. В первую очередь, в области промышленности, фармацевтики и сельского хозяйства. На данный момент Оман уже мобилизовал своих специалистов, в ближайшее время они прибудут в Беларусь и начнут работу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам есть о чем поговорить. Мы долгое время с вами работали. Наработали много совместных, интересных проектов белорусско-оманских. И, наверное, настало время систематизировать их и определиться, как будем действовать в дальнейшем. Но меня устраивает ваше последнее заявление. Я его запомнил, что вы мне сказали: господин Президент, в ближайшие год-два вы увидите реальные движения по тем конкретным проектам, которые мы с вами наметили.

Ворота открыты. Нам надо, как мы договорились с вами позавчера ночью, когда ехали из аэропорта, углубляться в этих проектах. Если мы производим, допустим, продукцию сельского хозяйства, будем производить продукцию сельского хозяйства для вашего региона, прежде всего, значит, надо расширять объемы производства и работать напрямую. Мы готовы, чтобы вы в Беларуси напрямую работали с нашими сельхозпредприятиями, перерабатывающими заводами по поставке сюда продовольствия. Мы готовы с вами сотрудничать и по другим направлениям. Я вижу серьезную заинтересованность оманских друзей в этом, и особенно вашего руководителя, нам повезло в этом плане, доброго друга белорусского народа Султана Омана, который совсем недавно был в Беларуси.