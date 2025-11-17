Белорусская делегация примет участие в выставке оборонной и аэрокосмической отраслей в ОАЭ

Инновации в авиации, космосе и обороне. Международный авиационно-космический салон открывается в Дубае. Беларусь примет участие в работе масштабного отраслевого форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Делегация во главе с председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом направилась в Объединенные Арабские Эмираты», – сообщили в пресс-службе белорусского оружейного ведомства. Dubai Airshow – одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября. Здесь представят более 200 самолетов, беспилотные системы.

Ожидается исторический дебют электрических вертикально взлетающих аппаратов, впервые за рубежом покажут гражданскую версию российских FPV-дронов, адаптированных для спасательных операций, мониторинга и доставки грузов. Всего участие примут свыше полутора тысяч компаний-экспонентов. Пройдут летные демонстрации и конференции.

Известно, что в ходе визита руководитель Госкомвоенпрома Беларуси проведет серию встреч и переговоров с топ-менеджментом ведущих мировых компаний и главами иностранных делегаций.