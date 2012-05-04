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Беларусь и ОАЭ проработают инвестиционные проекты в области сельского хозяйства, промышленности и недвижимости

04 мая 2012 06:36
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Беларусь и ОАЭ обсудили возможность реализации совместных проектов. Накануне в Дубае завершился международный инвестиционный конгресс. Наша делегация представила возможные направления сотрудничества с арабскими инвесторами. Ключевые направления – сельское хозяйство, промышленность и недвижимость.

В свою очередь, представители деловых кругов арабского государства в двусторонней встрече отметили заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Организована презентация инвестиционных возможностей Беларуси для представителей деловых и финансовых кругов Арабских Эмиратов. В ходе встречи достигнута договоренность о проработке инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, промышленности и недвижимости.

# Экономика # Международное сотрудничество # Андрей Савиных # Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Беларусь-ОАЭ # Белоруссия

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