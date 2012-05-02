Первый опыт «народной приватизации» в Беларуси: Минский завод игристых вин начал открытую продажу акций

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси впервые начали продажу акций одного из заводов. Инициатор пилотного проекта - Правительство Республики. Стать акционером может любой белорус. В случае успеха подобное акционирование применят и на других предприятиях. В первый день торгов на Белорусской валютно-фондовой продано более 4000 акций на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперимент начал завод, 100% акций которого до недавних пор принадлежали государству. Предприятие выставило на продажу 25% ценных бумаг, стоимостью свыше 170 тысяч рублей каждая. В случае успешных торгов завод может заработать 40 миллиардов рублей. Их намерены вложить в дальнейшую модернизацию линий.

Леонид Кравчук, директор предприятия:

Включает расширение нашего винно-материального цеха, расширение наших технологических возможностей.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Вложить их дальше в развитие, в капитализацию, от этого будет расти стоимость чистых активов и акций.

Стать акционером может каждый белорус, поэтому IPO еще называют «народной приватизацией». Чтобы купить ценные бумаги надо обратиться в отделения банков, заключить договор и принять участие в торгах.

Валерий Полховскй, экономический аналитик:

Любая компания, которая достигает определенных размеров и больше не хочет развиваться за счет кредитных ресурсов, так или иначе становится публичной. Она привлекает средства извне, вкладывает в инвестиционные проекты и дальнейшей своей экономической деятельностью пытается обеспечить повышение стоимости своих акций. Это позволит использовать наши внутренние инвестиционные ресурсы.

Сегодня за первые 10 минут торгов было подано 52 заявки. Среди них и самая максимальная 999 акций. Именно столько ценных бумаг можно купить в одни руки. Первая продажа акций этого завода продлится до 15 июня. В случае, если пилотный проект окажется успешным, народное IPO будет опробовано и на других предприятиях Беларуси.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Вопрос привлечения источников для развития предприятий актуален для всех стран и для Республики Беларусь. В то время, когда мы отказываемся от эмиссионных источников развития экономики, наличие других, альтернативных источников развития выступает на первый план. Одним их таких источников могут являться свободные средства граждан, предприятий, которые планируется привлечь путем проведения народного IPO. Как только мы подведем итоги этого первого проекта, Правительство будет выходить на главу государства с дальнейшим расширением предложения акций госпредприятий на бирже.

Этот финансовый инструмент становится все популярнее в мире. Так крупнейшая социальная сеть планеты планирует разместить акции на IPO 18 мая. В ходе первичного выставления ценных бумаг «Формулы-1» владельцы планируют привлечь более двух миллиардов долларов. Один из самых удачных примеров IPO продажа акций белорусского резидента парка высоких технологий на нью-йоркской бирже. После торгов их стоимость выросла на 70%.