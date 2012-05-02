Новости Беларуси. Белорусские банки при выдаче кредитов не смогут изымать больше денег, чем указанная ставка. Такое новшество предлагают депутаты внести в Банковский кодекс Республики. Речь идет о реальном указании всех доплат за займ в прописанном в договоре проценте.

Сегодня банки кроме процентной ставки берут дополнительную оплату. К примеру, за перевод денежных средств или за ведение кредитного досье. В результате сумма общего платежа может в разы превышать изначально указанный процент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Артюшенко, председатель постоянной комиссии по денежно-кредитной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вводится единый показатель, когда заемщик, приходя в банк, должен определить ставку, по которой он может получить кредит, чтобы потом не задумываться о тех комиссиях, которые возникают. С другой стороны, я скажу, что мое общение с банковским сообществом говорит о том, что и банкиры достаточно благоприятно воспринимают такой шаг, потому что они говорят о том, что формируется равнозначное конкурентное поле, когда, в принципе, все понятно, когда конкурентные условия для этого рынка будут прописаны единообразно для всех.