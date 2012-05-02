Прямой эфир

Белорусские банки при выдаче кредитов не смогут изымать больше денег, чем указанная ставка

02 мая 2012 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские банки при выдаче кредитов не смогут изымать больше денег, чем указанная ставка. Такое новшество предлагают депутаты внести в Банковский кодекс Республики. Речь идет о реальном указании всех доплат за займ в прописанном в договоре проценте.

Сегодня банки кроме процентной ставки берут дополнительную оплату. К примеру, за перевод денежных средств или за ведение кредитного досье. В результате сумма общего платежа может в разы превышать изначально указанный процент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Артюшенко, председатель постоянной комиссии по денежно-кредитной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вводится единый показатель, когда заемщик, приходя в банк, должен определить ставку, по которой он может получить кредит, чтобы потом не задумываться о тех комиссиях, которые возникают. С другой стороны, я скажу, что мое общение с банковским сообществом говорит о том, что и банкиры достаточно благоприятно воспринимают такой шаг, потому что они говорят о том, что формируется равнозначное конкурентное поле, когда, в принципе, все понятно, когда конкурентные условия для этого рынка будут прописаны единообразно для всех.

# Экономика # Государственная политика в сфере банковской деятельности # Государственная политика # Палата представителей Республики Беларусь # Евгений Артюшенко

Другие новости рубрики

Все новости
02 мая 2012 10:38

Первый опыт «народной приватизации» в Беларуси: Минский завод игристых вин начал открытую продажу акций

30 апреля 2012 14:24

Лукашенко осуществил символический пуск новой линии по производству цемента в Красносельске

30 апреля 2012 06:09

В Беларуси увеличены цены на все виды охотхозяйственной деятельности