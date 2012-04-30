Лукашенко осуществил символический пуск новой линии по производству цемента в Красносельске

Новости Беларуси. Развитие цементной отрасли Беларуси сегодня в центре внимания рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область. В Волковысском районе глава государства ознакомился с новой технологией производства цемента и принял участие в символическом пуске новой линии. Президент также затронул вопрос повышения плодородия почв в области.

Поставлена задача в следующем году производить 10 млн тонн цемента. Половина его закроет потребности внутри страны, а другую половину можно будет успешно продавать на экспорт. Это миллионы и миллионы долларов.

Цементная тема – на постоянном контроле главы государства. В свое время было принято решение модернизировать и вводить новые линии, закупать новое энергосберегающее оборудование.

Этот завод – один из примеров, когда китайские кредиты и технологии дали новую жизнь белорусской промышленности. Предприятие в Красносельске – одно из трех, которое до конца года заработает в полную силу.

Сегодня был осуществлен символический пуск новой линии по производству цемента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое оборудование позволило перейти от использования газа к использованию угля. Это экономит значительные средства. В год – до 60 млрд рублей. Также снижается себестоимость цемента. Кроме этого, новая технология позволяет его производить так называемым сухим способом, что также обходится дешевле, а значит внутри страны цемент станет доступнее и его экспортный потенциал вырастет.

В ближайшее время много цемента потребуется в Россию, Прибалтику. Сейчас там наблюдается строительный бум. Экспортный потенциал цемента в Беларуси будут развивать параллельно с сырьевыми базами. Благо, мела, глины и других ингредиентов в Беларуси предостаточно. А значит отрасль на долгие годы обеспечена работой и заказами. О то, какие этапы она проходила, сегодня вспоминали.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тут нашли крупных чиновников, которые поддержали за 50 или 25 млн отдать завод французам. Я сюда специально приехал и спросил: «Зачем? Это наше сырье здесь, все наше. Почему нам не заниматься этим?» Принял решение: цементной промышленности в Беларуси быть. А сейчас кто мешает продать, если нам надо? Но зачем продавать, если рентабельно, если это производство сегодня, пускай закредитованное, где провели модернизацию на 1 млрд 300 млн долларов, но оно очень выгодное.

Завод выпускает не только цемент, но и известь, стеновые блоки, смеси, мел, шифер и многое другое. Рабочие места здесь получили 2,5 тысячи человек. Среднемесячная зарплата – около 3 млн 600 тысяч рублей. В прошлом году существенно выросли экспортные поставки продукции за границу, рост прибыли увеличился почти в 7,5 раз. Все эти цифры подвели к разговору о зарплатах внутри отрасли.

Александр Лукашенко:

Значит, к концу следующего года ты народу заплатишь 550 долларов зарплаты. Это будут деньги заработанные, не так, как кредиты брали, выплачивали зарплату. Меня устраивает. Если в будущем году, на конец года, – 550 в цементной промышленности, тогда это будет нормально. Я почему об этом говорю? У нас некоторые руководители расслабились: президент сказал, что не заработанные деньги платить не будем, так и работать тогда не надо. Но оценку тебе дадим еще и по тому, какую ты зарплату платить людям. Нам надо в будущем году, кровь из носа, выходить на 500 долларов. Желательно, на конец этого года.

В центре внимания главы государства была и сельхозтематика. В частности, выделение денег (150 млрд рублей) на агротехнические мероприятия, которые бы увеличили плодородность почв на Гродненщине, а, соответственно, как бы это сказалось на величине урожая. Александр Лукашенко обещал рассмотреть такую возможность.