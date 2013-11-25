Новости Беларуси. Беларусь и Брянская область в 2014 году выйдут на миллиардный товарооборот. Перспективы сотрудничества обсуждали 25 ноября на встрече президент Александр Лукашенко и Николай Денин – губернатор этого российского региона. Сегодня нас связывает не один совместный проект, но будет еще больше.

Площадь Победы в Минске для Николая Демина – не просто дань протоколу. Война в Брянской области завершилась ровно 70 лет назад. Оттуда Красная армия в 1943 году продвигалась на запад. Совсем скоро освободили белорусские Гомель, Добруш и Костюковичи.

Брянская область – один из трех российских регионов, которые граничат с Беларусью. Ну, а как гласит пословица, «Ближний сосед лучше дальней родни». Уже в 2014 году мы совместно наторгуем на миллиард долларов. А это планка целой Бразилии или Казахстана.

Александр Лукашенко:

Брянская область - один из основных торговых партнеров среди всех регионов России. С 2005 года товарооборот вырос в 5 раз. Думаю, в будущем году мы миллиард долларов перешагнем, если мы поставим перед собой такую цель. 900 миллионов мы уже имеем. Это беспрецедентный показатель, тем более, что у Брянской области нет ни нефти, ни газа, как и у Беларуси, мы торгуем «человеческим потенциалом». Все зависит от наших рук и мозгов. Иметь миллиард долларов товарооборота - это приличные объемы. Положительная динамика взаимной торговли сохраняется и в текущем году. Думаю, мы можем смело идти вперед, разрабатывая новые проекты. Беларусь готова обеспечить, вы это знаете, потребности Брянщины в соответствующих товарах, технике, стройматериалах. Нам никак сегодня нельзя отставать от происходящих сегодня интеграционных процессов между нашими странами. Поэтому усилия сейчас необходимо активно сосредотачивать не на простом увеличении взаимных поставок товаров - это всегда будет и это правильно, а на совместной реализации взаимовыгодных проектов. Надо создавать совместное производство и вместе работать и на территории России, и на рынках третьих стран.

Николай Денин, губернатор Брянской области — председатель правительства Брянской области Российской Федерации:

Хотелось бы отметить сотрудничество и то совместное предприятия, о которым вы сказали, это «Брянсксельмаш». На сегодняшний день это одно из крупных предприятий Брянской области, в том числе и как налогоплательщик. Данное предприятие работает с 231 предприятием РФ. Техника соответствует и ценовому сегменту, и качественному показателю. Мы сделали выборку - даже потребляет и Краснодарский край, и «Россельмаш». Значит мы можем по-хорошему конкурировать с теми товаропроизводителями, которые занимаются выпуском данной техники.

Если Краснодарский край – это житница, то Брянская область славится мясным животноводством. Здесь реализуют крупнейший в мире проект по производству говядины высочайшего качества, в том числе и мраморного мяса. Секретами успешного предприятия с удовольствием делится бизнесмен Дмитрий Моисеенко.

Дмитрий Моисеенко, генеральный директор брянской мясной компании:

Очень серьезная тема для сотрудничества и направления – это забой шлейфа молочных бычков, потому что Беларусь очень сильна в молочном животноводстве. И из 1,5 млн телят, которые в Беларуси появляются каждый год, 750 тысяч бычков. И мы готовы предложить определенную часть, достаточно, возможно, большую часть этих бычков везти на переработку к нам.

На встрече с президентом разговор, что называется, сразу с порога. Губернатор делится впечатлениями от победы минского «Динамо» 24 ноября (к этому Александр Лукашенко вернется еще в конце переговоров). И здесь же диалог о взаимной выгоде – все та же мраморная говядина.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Михаил Владимирович, по поводу мраморной говядины. То, что вы страдаете, все у вас не получается. Люди не страдают, а уже десятки тысяч, до сотни тысяч голов скота. В общем, мы тогда с удовольствием вместе будем работать.

Разговор о мраморной говядине продолжили за столом переговоров. В Беларуси этот проект продвигается пока не так быстро, как хотелось бы. У Брянска опыт есть, но новое предприятие еще нужно загрузить сырьем. Очевидно, что тандем будет выгодным.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Совместный проект – тысяч 5-6 поголовья на нашей территории, на Могилевской, которая примыкает к этому региону. Как раз сельхозугодья позволяют, и тогда можем рассматривать вопрос на тысяч 40 голов по переработке и получению вот этого мраморного мяса на заводе, который абсолютно новый, они начали строить.

Александр Лукашенко:

Если завод сможет переработать, так надо отдавать и с Припятского своего.

Михаил Русый:

Так мы все поголовье.

Николай Денин, губернатор Брянской области - председатель Правительства Брянской области Российской Федерации:

Сможет, Александр Григорьевич. Завод ежегодно перерабатывает 400 тысяч голов. Своего поголовья в год они будут набирать пока, к сожалению, 100 тысяч.

Александр Лукашенко:

Резервы есть.

Беларусь и Брянщина – партнеры давние, надежные, одним словом, добрые соседи. С 2005 года товарооборот увеличили в 5 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это сухие цифры экономики, за которыми уже не один совместный проект.

Александр Лукашенко:

В общем-то, трудно посчитать, сколько занято в России людей благодаря тому, что работает это финишное советское производство в Беларуси. Но мне кажется, что 7-10 млн точно всегда, идя на работу, вспоминают о том, что их продукция пойдет как комплектующее, сырье, материалы в Беларусь и из этого мы произведем ту технику, то оборудование, тот товар, который мы продаем на международных рынках, и прежде всего в Российской Федерации.

Многие помнят времена, когда белорусские комбайны помогали убирать брянские поля. Но сегодня ситуация иная. Все тот же тандем, но уже в производстве сельхозтехники, которая хорошо знакома и у соседей, и далеко за Уралом. Брянские комбайны с белорусской маркой – знак качества.

Николай Денин:

53 региона Российской Федерации потребляют данную технику. Это говорит о том, что техника соответствует и ценовому сегменту, и качественному показателю. Мы сделали выборку: даже потребляет и Краснодарский край, и «Ростсельмаш». Значит мы можем по-хорошему конкурировать с теми товаропроизводителями, которые занимаются выпуском данной техники.

Не один рубль добавленной стоимости мы можем сделать и в совместной переработке картофеля. На Брянщине построили крупный завод. Если соседи –«бульбаши», очевидно, что в недостатке сырья проблемы быть не может. Здесь и сегодня заговорили о холдинге.

Михаил Русый:

Мы сейчас отрабатываем подходы, чтобы создать совместный такой объединенный холдинг и сделать завод по переработке картофеля. И тогда это позволит технику на месяц, в крайнем случае, на 25 дней раньше начинать от нас убирать Гомель, потом передвигаться на север и продавать совместно продукцию. И параллельно прорабатывать строительство логистического центра по переработке и подготовке к реализации овощей.

Николай Денин:

170 тысяч, уважаемый Александр Григорьевич, замороженного картофеля, и все из-за рубежа, завозится в Россию. И вот то, о чем было сказано (предприятием по переработке картофеля), мы можем полностью импортозамещающее предприятие сделать. Именно так технологично перерабатывать картофель.

Михаил Русый:

Тем более на одной оси там два предприятия находятся.

Александр Лукашенко:

Наверное, поковыряться надо и в Беларуси. Импорта этого хватает.

Михаил Русый:

Достаточно.

Александр Лукашенко:

Поэтому, вот – два государства. А Казахстан никуда не денется, он с удовольствием будет покупать этот продукт. А где они купят больше? Только в Европе. Европа нам не должна быть в этом плане конкурентом.

Наши продукты в Брянске знают хорошо. Только магазинов «Белорусские колбасы» больше сотни. Но на пятки наступают сетевики. Губернатор предлагает бороться с не всегда честной конкуренцией и создать совместную компанию.

Николай Денин:

25% – Гомельская область, 25% – Брянская, по 25% – товаропроизводители. И не принимать решение, пока не договорятся четыре учредителя. Чтобы выходить на рынок и все-таки нам начинать диктовать условия тем сетям, которые вообще обременяют нас.

И на закуску – вновь разговор хоккее. Губернатор все еще под впечатлением игры минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга» 24 ноября. На матче присутствовал лично. После серии неудач белорусы наконец одержали победу. Игры КХЛ – дело, конечно, хорошее, но порой накладное. Полеты наших спортсменов за Урал стоят недешево – отмечает Александр Лукашенко. Президент предлагает альтернативу.

Александр Лукашенко:

Нам надо свои создавать соревнования, зоны соревнований. И по хоккею, и по другим видам, и футболу. Подтянем еще и прибалтов, украинцев. Почему бы часть украинских регионов, Брянск, Смоленск, Псков. И это бы дало развитие. И хороший был бы, мощный чемпионат. Да, пускай он был бы ниже уровнем, но главное по зарплате был бы ниже. Мы не платили бы миллионы, как некоторые. Поэтому в этом плане тоже нам надо сотрудничать, двигаться по всем направлениям.

Более детально о том, как будут выполняться достигнутые договоренности, шла речь в Правительстве. Премьер-министр Беларуси и Губернатор Брянской области обсудили наиболее перспективные направления сотрудничества. В первую очередь это сельское хозяйство, в котором российские коллеги достаточно преуспели, а также многие другие невостребованные пока сферы.

По словам Михаила Мясниковича, экономики Беларуси и Брянской области являются взаимодополняемыми, а отношения сторон открытыми. Итогом общения стало подписание программы сотрудничества на ближайшие три года.