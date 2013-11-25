Совместное предприятие «Брянсксельмаш» - один из лучших примеров кооперации белорусов и россиян

Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Брянской областью в следующем году нужно довести до миллиарда долларов. Об этом 25 ноября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Николаем Дениным.

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества — сельское хозяйство и строительство. В основе белорусского экспорта — сельхозтехника и молочная продукция, изделия из цемента и бетона. В нашу страну импортируют грузовые железнодорожные и трамвайные вагоны, и литые изделия из чёрных металлов. По словам Александра Лукашенко, Беларусь открыта для взаимодействия с Брянской областью во всех сферах.

Александр Лукашенко:

Брянская область - один из основных торговых партнеров среди всех регионов России. С 2005 года товарооборот вырос в 5 раз. Думаю, в будущем году мы миллиард долларов перешагнем, если мы поставим перед собой такую цель. 900 миллионов мы уже имеем. Это беспрецедентный показатель, тем более, что у Брянской области нет ни нефти, ни газа, как и у Беларуси, мы торгуем «человеческим потенциалом». Иметь миллиард долларов товарооборота - это приличные объемы. Положительная динамика взаимной торговли сохраняется и в текущем году. Думаю, мы можем смело идти вперед, разрабатывая новые проекты. Беларусь готова обеспечить, вы это знаете, потребности Брянщины в соответствующих товарах, технике, стройматериалах. Нам никак сегодня нельзя отставать от происходящих сегодня интеграционных процессах между нашими странами. Поэтому усилия сейчас необходимо активно сосредотачивать не на простом увеличении взаимных поставок товаров, а на совместной реализации взаимовыгодных проектов. Надо создавать совместное производство и вместе работать и на территории России, и на рынках третьих стран. У нас хорошие есть примеры в этом плане. У нас существуют кооперационное производство техники белорусских брендов, «Гомсельмаша» и «Амкадора». Эти совместные проекты имеют мощный комплексный эффект, они позволяют увеличить объемы взаимной торговли, создают новые рабочие места со всеми вытекающими положительными последствиями вплоть до пополнения бюджета. Полагаю, нам еще больше необходимо расширить сотрудничество в области производственной кооперации, разнообразить модельный ряд выпускаемой техники. Проработать новые варианты совместной деятельности.

Николай Денин, губернатор Брянской области, председатель правительства Брянской области Российской Федерации:

В 2005 году товарооборот был у нас 154 миллиона долларов. Теперь 854 миллиона. СП «Брянсксельмаш» сегодня - одно из крупных предприятий Брянской области, в том числе как налогоплательщик. Оно работает с 231 предприятием РФ.

Рабочий день делегации начался с возложения венков к монументу на Площади Победы. Это - традиция, которую соблюдают гости, прибывающие с официальным визитом в нашу страну.

Накануне гости из России посетили Гомельскую область. Во время переговоров стороны отметили высокий уровень взаимодействия между регионами, в частности, успешное развитие приграничной торговли. Было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.