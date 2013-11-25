Делегация Брянской области с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Делегацию Брянской области в Беларуси возглавляет губернатор Николай Денин. Гости из России пробудут у нас до 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни пройдет ряд важных встреч. В центре внимания - вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, взаимодействие в сельскохозяйственной сфере, производственной кооперации, строительной, транспортной, гуманитарной областях, а также перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений.

По итогам визита планируется подписание программы развития сотрудничества между Беларусью и Брянской областью на ближайшие три года.

К слову, накануне гости из России посетили Гомельскую область. Во время переговоров стороны отметили высокий уровень взаимодействия между регионами, в частности, успешное развитие приграничной торговли. Было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2014 год.