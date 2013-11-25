В Беларуси будут защищать интересы людей на приватизированных предприятиях

Новости Беларуси. Государство обязано защитить интересы людей на приватизированных предприятиях. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с рабочим докладом премьер-министра Михаила Мясниковича.

Глава государства поинтересовался законодательной базой по вопросам управления на предприятиях после их акционирования. Также Президент узнал, как выполняются договоренности, достигнутые во время официального визита в Туркменистан. Александр Лукашенко затронул тему и работы белорусской калийной компании, сообщили в программе .

Александр Лукашенко:

Меня интересуют вопросы текущего плана. Они очень важны. Это работа Белорусской калийной компании. Я получаю информацию, что, вообще-то, мы вышли из того состояния, которое нам досталось от россиян и в этом году мы получим где-то более 2 млрд только от продажи калийных удобрений. Это неплохой результат, учитывая, что и на рынке калийный удобрений непросто.

Туркменистан. Мы договаривались с Бердымухаммедовым, президентом Туркменистана, что вы там все вопросы урегулируете с ним. И особенно по Гарлыкскому комбинату я хотел бы услышать вашу точку зрения.

Потом у вас есть вопросы законодательного плана об управлении приватизированными предприятиями, как государство должно влиять на них от имени миноритарных акционеров и так далее. Я готов послушать вашу позицию, но исходить мы должны, прежде всего, из интересов людей. Нам не нужно лишних функций у государства, если уж предприятие продали. Но защитить интересы людей мы просто обязаны. Здесь нечего смотреть на «международные» какие-то организации, «международные» некие нормы. Что это за нормы? Главное, это человек. Наши люди. Мы их должны защитить интересы. Если предприятие было государственным, а сейчас приватизированное, акционерное общество и часть акций у миноритариев - кто за них голосует? Да никто не голосует! И те, кто имеет меньшую долю, управляют, как хотят! Примеров предостаточно. Надо принимать решение. Ваша точка зрения. Правительства.

Глава Правительства проинформировал президента о состоявшемся в Санкт-Петербурге заседании Совета глав правительств СНГ и об итогах рабочего визита в Туркменистан. Что касается реализации белорусско-туркменских договоренностей, то уже в январе будет готова горно-обогатительная фабрика и все наземные сооружения Гарлыкского калийного комбината. Это самый крупный совместный проект. Его строят в Туркменистане белорусская сторона.

Премьер-министр также доложил президенту о планах сотрудничества с российской федерацией на ближайший год. Их обсуждали главы Правительств на недавней встрече в Санкт-Петербурге.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Подробно доложил о подходах по развитию нашего сотрудничества с Российской Федерацией на 2014 год, в том числе такие деликатные темы, как утилизационный сбор. Мы достигли решения, что это будет контролируемое, прозрачное и что не будут создаваться какие-то дополнительные препятствия для доступа нашей техники на рынки Российской Федерации. А также вопросы, связанные с нефтяным балансом, вопросы, связанные с выполнением обязательств перед антикризисным фондом, и другие аспекты.