«Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров». Что говорил Александр Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в агрокомбинате «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко дегустировал выпускаемую продукцию предприятия и даже поручил кое-что закупить и себе домой. Говорили и об уборочной – урожай уже почти 7,5 миллиона тон. Президент поинтересовался и показателями по другим культурам. Виктория Ходосок продолжит.

Агрокомбинат «Дзержинский» – образцовое хозяйство. Его создали 16 лет назад путем реорганизации Дзержинской бройлерной фабрики. В итоге получилась крупная многоотраслевая организация. Александр Лукашенко – Александру Турчину: тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский» В основе производственного процесса – выращивание мяса птицы и полная его переработка. Ко всему еще занимаются разведением крупного рогатого скота (здесь его 18 тысяч), выпуском комбикормов, премиксов и белково-витаминных добавок.