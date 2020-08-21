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«Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров». Что говорил Александр Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»

21 августа 2020 22:49
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в агрокомбинате «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко дегустировал выпускаемую продукцию предприятия и даже поручил кое-что закупить и себе домой. Говорили и об уборочной – урожай уже почти 7,5 миллиона тон. Президент поинтересовался и показателями по другим культурам.  

Виктория Ходосок продолжит.  

«Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров». Что говорил Александр Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»-1

Агрокомбинат «Дзержинский» – образцовое хозяйство. Его создали 16 лет назад путем реорганизации Дзержинской бройлерной фабрики. В итоге получилась крупная многоотраслевая организация.   

Александр Лукашенко – Александру Турчину: тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский»

В основе производственного процесса – выращивание мяса птицы и полная его переработка. Ко всему еще занимаются разведением крупного рогатого скота (здесь его 18 тысяч), выпуском комбикормов, премиксов и белково-витаминных добавок.  

«Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров». Что говорил Александр Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»-4

– Бастуют сколько человек?  
– Нисколько.  
– Нисколько? Странно, никто не бастует. Правильно, надо работать. Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров.  

«Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров». Что говорил Александр Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»-7

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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