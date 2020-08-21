«Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров». Что говорил Александр Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в агрокомбинате «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко дегустировал выпускаемую продукцию предприятия и даже поручил кое-что закупить и себе домой. Говорили и об уборочной – урожай уже почти 7,5 миллиона тон. Президент поинтересовался и показателями по другим культурам.
Виктория Ходосок продолжит.
Агрокомбинат «Дзержинский» – образцовое хозяйство. Его создали 16 лет назад путем реорганизации Дзержинской бройлерной фабрики. В итоге получилась крупная многоотраслевая организация.
Александр Лукашенко – Александру Турчину: тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский»
В основе производственного процесса – выращивание мяса птицы и полная его переработка. Ко всему еще занимаются разведением крупного рогатого скота (здесь его 18 тысяч), выпуском комбикормов, премиксов и белково-витаминных добавок.
– Бастуют сколько человек?
– Нисколько.
– Нисколько? Странно, никто не бастует. Правильно, надо работать. Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров.