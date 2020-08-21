Снопков о призывах к «экономической забастовке»: беднее станет каждый гражданин. Это повлияет на каждого члена общества

Ряд Telegram-каналов призывает белорусов байкотировать товары отечественного производства, а также отказаться от оплаты налогов и коммунальных услуг. При этом предсказать последствия программы оппозиционного штаба несложно.

Новости Беларуси. Распространение в интернете получили призывы к «экономической забастовке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Это всё приводит к вымыванию золотовалютных резервов – раз, соответственно, невозможности рассчитываться по долгам в текущем – два. Соответственно, преддефолтное состояние, технический дефолт – три. Соответственно, падение стоимости активов государства.

И в конце концов, приходят люди, как говорят, с запада, с севера, юга или востока, и за копейки покупают наши основные активы.