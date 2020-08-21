Александр Лукашенко на «Дзержинском»: купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет

По дороге Президенту в хорошем смысле все рекламировали. Особо аппетитно опытные специалисты рассказывали о пельменях. Да так, что захотелось попробовать.

– Я пельмени почти не употребляю, воздерживаюсь.

– Пельмени производятся различной формы: «петушки», «подушечки». Таких в мире нет.

– Купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет. Купишь! А то забастовку устроят, что бесплатно взяли.