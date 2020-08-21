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Александр Лукашенко на «Дзержинском»: купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет

21 августа 2020 22:01
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 августа побывал в цехах комбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко на «Дзержинском»: купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет-1

По дороге Президенту в хорошем смысле все рекламировали. Особо аппетитно опытные специалисты рассказывали о пельменях. Да так, что захотелось попробовать.  

Александр Лукашенко на «Дзержинском»: купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет-4

– Я пельмени почти не употребляю, воздерживаюсь.  
– Пельмени производятся различной формы: «петушки», «подушечки». Таких в мире нет. 
– Купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет. Купишь! А то забастовку устроят, что бесплатно взяли. 

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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