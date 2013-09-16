Новости Беларуси. Арендную плату за землю в Беларуси будут взимать аналогично земельному налогу. Проект Указа, касающийся налогообложения, переоценки имущества и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, представил 16 сентября Президенту Министр финансов Андрей Харковец.

Александр Лукашенко отметил, что документ должен предоставлять только оправданные льготы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В чем суть, и, знаете, я почему хотел бы ваших комментариев прежде, чем подписывать. Нет ли здесь каких-нибудь излишних льгот, исключений и прочего, прочего, чтобы потом мы опять героически их не преодолевали? Особенно у нас сейчас такой тезис очень расхожий: «Ах, у нас предпринимателей надо поддерживать, надо поднимать, надо то, надо это» - как будто самые бедные, вот, понимаете? Вот предприниматели у нас – самые бедные, давайте их будем льготировать, поддерживать и так далее. Да, их надо поддерживать, но цивилизованным образом, так, чтобы они не выпячивались из общей массы нашего общества особенно. Меня интересует, кратко, вот что может настораживать меня и должно настораживать. И вот с точки зрения этого льготирования людей, которые и так сегодня не бедны, будем говорить откровенно. Ну и, может быть, что-то новое, то, что сегодня, то, чего нет и то, чего не должно быть. Новое всегда хорошо, если оно уже, так сказать, жизнью востребовано. А если оно не востребовано, то, может быть, и не стоит на эти новинки слишком уж бросаться.

Поскольку арендная плата и земельный налог — платежи фактически аналогичные, к их взысканию будут применять схожие подходы. Основой послужит существующий Налоговый кодекс Беларуси. Глава государства такое решение одобрил. В ближайшее время Указ будет подписан.

Андрей Харковец, Министр финансов Республики Беларусь:

В части арендной платы многие позиции, которые уже реализованы в рамках налогового законодательства, они получают аналогичное распространение на арендные отношения, на арендные платежи за землю, поскольку и земельный налог, который взимается в рамках налогового кодекса, и арендная плата за землю – это для нас по сути в экономике аналог по своему характеру, по составу плательщиков и по срокам и суммам взыскиваемых платежей.