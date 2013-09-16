Александр Лукашенко обсудил повестку осенней сессии Парламента с Владимиром Андрейченко

Новости Беларуси. Повестку осенней сессии Парламента обсудили в ходе рабочей встречи Президент Александр Лукашенко с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

На предстоящей сессии Парламентариям предстоит рассмотреть около 60 вопросов. Глава государства попросил особое внимание уделить проекту бюджета на будущий год.

Как отметил Александр Лукашенко, документ должен быть выверенным и сбалансированным. Глава государства считает, что парламентарии должны активно участвовать в создании важнейшего финансового документа страны. Проект бюджета рассмотрят на предстоящей осенней сессии 2 октября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, в это время перспектива связана, прежде всего, с бюджетом. И меня интересует, насколько депутаты вовлечены в разработку этого бюджета, потому что у нас сложилась добрая практика, когда на самых первых стадиях председатель профильной комиссии, соответствующие депутаты, специалисты подключаются к этой работе. Почему меня интересует этот вопрос. Слишком много за последнее время, или достаточно было фактов, когда мы, вроде, что-то планируем, вроде, правильно планируем, но не всегда получается. Хотелось, чтобы депутаты, а это люди от земли, земные люди, да и вы, пришедший снизу, вникли в эту ситуацию, посмотрели с точки зрения такой критической на работу Правительства, планирование не только бюджета, но и основных показателей наших планов на предстоящий год. Понятно, что ситуация непростая в мировой экономике, но, тем не менее, вы должны исходить из реальной ситуации и не рисовать маниловщину там какую-то, а определять объективно те уровни, параметры, на которые страна должна выйти. То есть я хотел бы, чтобы депутаты более активно и критично, если можно так сказать, участвовали в подготовке этих документов, чтобы уже на уровне Президента, когда мы рассматривать их будем, мы имели все точки зрения на ту или иную проблему. Это очень важно. Ну, и мне хотелось бы услышать на новой сессии основное направление, или, как модно сейчас говорить, основной тренд, по которому будем идти и основное внимание которому будем уделять Парламентом в его работе, основные законопроекты. Ну и, может быть, какая-то помощь нужна Парламенту для того, чтобы более эффективно Парламент мог работать.

На повестке сессии более 60 вопросов. Также Парламент планирует принять закон «О внесении изменений и дополнений в избирательное законодательство».

Спикер нижней палаты проинформировал Президента и о международном сотрудничестве. Белорусские парламентарии намерены расширять взаимодействия с коллегами из России и Евросоюза. На ближайшее время запланированы визиты иностранных парламентских делегаций в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Президентом поручено больше внимания уделять сотрудничеству с парламентом Российской Федерации, другими странами СНГ, так же продолжать диалог со странами Европейского союза. В этом плане мы в ближайшее время планируем проведение в Республике Беларусь координационного совещания с председателями комитета по безопасности, обороне стран ОДКБ. В ближайшее время в нашей стране состоится ряд визитов, это визит парламентской делегации Вьетнама, Турции, Нигерии, также сейчас мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время было проведено заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству с депутатским корпусом Украины. Заседание этой комиссии будет проведено в Киеве.