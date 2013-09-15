Российский аналитик: Мы увидим разрешение конфликта в интересах и Беларуси, и России, но Керимова в «Уралкалии» мы больше не увидим

Новости России. На неделе российские правоохранительные и контрольные ведомства приняли решение о совместном с белорусскими коллегами рассмотрении дела в отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании». И обратились с просьбой передать материалы и объединить усилия. Предложение о тандеме накануне высказал генпрокурор России Юрий Чайка. Днями ранее о взаимодействии договорились Следственные комитеты двух стран, а также Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России.

Тем временем, российские СМИ сообщают, что Сулейман Керимов продал свою долю акций в «Уралкалии». Покупателем стал бизнесмен Владимир Коган. Пока, ссылаясь на выходные дни, в «Уралкалии» эту информацию не комментируют, тем не менее новость о смене собственника эксперты обсуждают, уже вздохнув с облегчением. Ведь это явно сигнал к компромиссу.

Топ-новостью на калийном рынке стала возможность продажи Сулейманом Керимовым своего пакета акций «Уралкалия». Об этом на своей странице в социальной сети еще на прошлой неделе сообщил известный российский Александр Добровинский.

Александр Добровинский, адвокат:

Очень серьезный источник мне сообщил сегодня вечером, что г-н Сулейман Керимов в пятницу 6 сентября продал большой пакет акций (если не все сови акции) компании «Уралкалий» некому банкиру К. из Петербурга.

Тем не менее, в течение недели претендентов на покупку портфеля миллиардера было несколько: назывались фамилии Российских магнатов Гуцериева, Евтушенкова, Ротенберга... Однако, уже в пятницу, аккурат к закрытию биржевых торгов, российские СМИ с подачи опять же адвоката Добровинского скажут и покажут: тот самый банкир К. из Питера таки приобрел пакет акций Керимова.

Фрагмент эфира телеканала «РБК» (Россия):

Предприниматель Владимир Коган выкупает долю Сулеймана Керимова в крупнейшем мировом производителе калийных удобрений «Уралкалий» за 3 млрд 700 млн долларов. Большинство инвесторов восприняли саму новость о продаже Керимовым пакета позитивно.

Новость о том, что Керимов может покинуть калийный рынок для этого же рынка оказалась хорошей. Свидетельство тому – резкий рост стоимости акций почти на 10%. Это самый высокий подъем за последние полтора месяца.

Тем временем расследованием деятельности топ-менеджеров «БКК» заинтересовались и российские правоохранительные органы. Следственный комитет России на неделе запросил материалы по делу.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Учитывая то, что Следственный комитет Российской Федерации занимает принципиальную позицию в вопросах расследования уголовных дел коррупционной и экономической тематик, дальнейшее расследование данного уголовного дела будет проводиться в тесном взаимодействии с российскими коллегами.

Свое, пожалуй, самое большое расследование в бизнес-сфере совместно с Госконтролем ведут Министерство по налогам, Минфин, Минэкономики и Белнефтехим. Как объясняют участники рабочей группы, объем проверки не просто большой. Ведь речь идет не то чтобы об интересах страны, а в целом Союзного Государства. И здесь тоже белорусские специалисты работают совместно с российскими. Счетная палата – структура по деятельности схожа с нашим Госконтролем – уже запросила материалы для изучения.

Денис Бартош, заместитель начальника Главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Выявлены факты неблаговидной роли российских топ-менеджеров, работавших до недавнего времени в «Белорусской калийной компании». Получены документальные подтверждения существенного ущерба. нанесенного белорусской калийной отрасли и в целом экономике страны. Вообще, изучение деятельности общества показывает, что компания во многих случаях действовала по своим собственным правилам, которые разительно отличаются от цивилизованного конструктивного партнерского ведения бизнеса. А учитывая, что действия ЗАО «БКК» могли нанести ущерб не только белорусской, но и российской экономике, Счетная палата Российской Федерации предложила Комитету государственного контроля Беларуси направить им имеющиеся материалы для изучения.

Генпрокуратура – это ведомство теперь тоже ведет расследование вместе с российскими коллегами. Специалисты уверяют, параллельная работа позволит не упустить ни одной детали, а виновным не удастся избежать ответственности.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка обратился с ходатайством о совместном расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании». Россия заинтересована в расследовании противоправных действий обвиняемых с учетом ущерба, причиненного Российской Федерации. Белорусская сторона не возражает против этого предложения и приняла положительное решение по обращению генерального прокурора. Мною дано указание о выделении материалов в отношении российских граждан и направлении их в генеральную прокуратуру России. Совместное расследование правоохранительными органами обеспечит наиболее объективное, полное выяснение всех обстоятельств преступной деятельности должностных лиц и все виновные будут привлечены к ответственности.

Пока белорусские правоохранительные органы во взаимодействии с российскими коллегами изучают материалы дела, на предприятии «Уралкалий», видимо, решили забыть о постыдном прошлом. На сайте компании появилась вакансия: требуется специалист по корпоративному имиджу. К слову, имидж не только самой компании, но и ее основного владельца Сулеймана Керимова на неделе обсуждали не только в Минске, но и в Москве. Кстати, эксперты в обеих столицах не исключают, что обе компании скоро снова смогут работать вместе.

Московские эксперты говорят, что в рейтинге «Forbes» олигарху Сулейману Керимову придется сместиться на несколько позиций вниз, а то и вовсе покинуть список. По предварительным подсчетам, его финансовая империя уже понесла убытки в миллиард долларов. А в бизнес-кругах ходят слухи о полном крахе.

По прогнозам российских экспертов, вновь стать рентабельным, а тем самым и приносить прибыль стране, «Уралкалий» сможет лишь, сменив собственника. А инвесторы, как отмечает издание «Газета.ру», рассчитывают на восстановление сотрудничества с Беларусью, но... без Керимова. Да и негатив бумаг предприятия уйдет вместе ним.

Из статьи интернет-издания «Газета.ru» (Россия) «Негатив «Уралкалия» уйдет вместе с Керимовым»:

Инвесторы рассчитывают именно на восстановление сотрудничества с Беларусью, и это, действительно, вероятно. […] Негатив бумаг «Уралкалия» уйдет вместе с Керимовым.

Владислав Жуковский, финансовый аналитик (Россия):

Единственной целью, задачей реальной интеграции и объединения, создания Совместного предприятия с Беларусью в калийной отрасли является именно монополизация рынка. И здесь, конечно, безусловно, Россия и Беларусь, они кровно, материально заинтересованы в том, чтобы продолжить процесс интеграции, чтобы воссоздать «Белорусскую калийную компанию» и продолжить получать сверхдоходы. Поэтому все в этом заинтересованы. Я думаю, что в течение месяца, двух, трех, мы увидим разрешение конфликта в интересах и Беларуси и России, но, скорее всего, Сулеймана Керимова в «Уралкалии» мы больше с вами не увидим.

Сергей Марков, директор Института политических исследований (Россия):

Мы должны научиться разрешать эти конфликты. Мы должны научиться, чтобы они, конфликты, всегда разрешались, всегда двигали интеграцию вперед, и всем странам показать, что в рамках интеграционных процессов значительно легче решаются такие проблемы. Смена собственника с Керимова на другого, она может быть позитивна, во всяком случае, откроются некоторые возможности для разрешения конфликта.

А вот чтобы в будущем обезопасить отрасль от подобных конфликтов, эксперты все чаще присматриваются к белорусской модели, где, к примеру, те же недра – принадлежат народу. Как объясняют аналитики, в первую очередь в интересах людей бизнес и должен работать.

Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

Единственный способ, как ни странно, для России – это обсуждать национализацию «Уралкалия», так или иначе, в той или иной форме, и дальше выстраивать на самом высоком государственном уровне новый проект калийной монополии нашего Союзного государства.

Алексей Бинецкий, доктор политических наук (Россия):

В этой ситуации надо понимать, что бизнес – это бизнес, а власть – это государство, это люди, это конструкция, которую ни один бизнес сломать не может. В конечном итоге я надеюсь, и у меня есть, я думаю, к этому основания, что все закончится миром.

Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития (Россия):

Если это предприятие создано всем народом, оно должно полностью контролироваться государством. Как мы знаем, скоро собирается Совет директоров, все структуры собираются «Уралкалия», которые будут рассматривать ситуацию, как планировать дальше работу этой достаточно крупной, серьезной компании. Но в любом случае я убежден в том и серьезные ответственные российские эксперты, что все в ближайшее время наладится, и ситуация по итогу будет выгодна Союзному государству.

Позитивное разрешение конфликта выгодно и мировым калийным компаниям. Ведь Беларусь и Россия вместе контролируют 40% рынка. А стабильность на этом рынке нужна всем – и производителям, и покупателям.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Сотрудничество с «Белкалием» в той или иной форме, я думаю, продолжится. И поскольку самая мягкая из возможных форм сотрудничества – это иметь общего трейдера и согласовать сбытовую политику, я думаю, что новый собственник об этом опять начнет разговаривать. Пошла подготовка к спокойному урегулированию конфликта.

Вместе работать и проще и выгоднее обеим сторонам. Это на неделе продемонстрировали и крупнейшие российские компании, которые расширяют в Беларуси свои проекты – это «Роснефть», Сбербанк и «Газпром». Поэтому и в калийных отношениях дело за конструктивной перезагрузкой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.