Министерство торговли отмечает нарушения почти в каждом сетевом магазине. Контроль за торговыми сетями в Беларуси будет усилен

Новости Беларуси. В Беларуси усилят контроль за торговой сетью. Истекший срок годности, низкое качество и несоблюдение ассортиментного перечня – далеко не полный список проблем, которые выявили специалисты во время рейда.

Министерство торговли отмечает нарушения практически в каждом сетевом магазине, а сегодня это 20% товарного рынка нашей страны. В ведомстве отмечают, что расширять ассортимент социально значимых товаров крупные торговые сети в погоне за выгодой не спешат. Но если это нарушение не несет опасности для покупателя, то некачественные продукты и нарушение условий хранения может представлять опасность для здоровья людей.

Наказывать за это будут строго. За реализацию просроченных товаров недобросовестным продавцам придется заплатить крупный штраф – до 50 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Карпович, первый заместитель Министра торговли Республики Беларусь:

Это направление, по нашему мнению, необходимо более серьезно контролировать. Торговые инспекции по городу Минску проверили 3 сетевых магазина. В каждом из них установлены те или иные нарушения. Одно дело, когда это связано с ассортиментным перечнем. Другое дело, когда имеются вопиющие факты с просроченными товарами, с товарами, которые не соответствуют тому качеству, которое заявлено в сертификатах.