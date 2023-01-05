Лукашенко: «Экспорт – это валюта, без которой страна и экономика жить не могут»

Время санкций – время возможностей. Об этом уже говорили не единожды. Такая тактика, понятное дело, требует двойных усилий. И это должны понимать все ответственные лица. А еще главное в таком процессе – вовремя воспользоваться выгодными для страны шансами. Ведь, благо, европейским рынком бизнес не ограничивается. И 2022-й – тому наглядный пример. Белорусы укрепили позиции на площадках давних и проверенных партнеров и начали сотрудничать с новыми. Но и даже это не предел, подчеркивает глава государства. Все отрасли должны показывать достойный результат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы собрались, чтобы обсудить вопросы экспорта белорусской продукции. Нам в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, как принято говорить, поштучно увеличивали экспорт. Поштучно – значит, что тракторов, автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году. Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту. Но то, что мы поштучно и по тоннам не вышли на предполагаемый уровень – свидетельство того, что успокаиваться нельзя. Нам надо думать, как наращивать экспорт. Экспорт – это валюта, без которой страна и экономика жить не могут, тем более что Беларусь имеет экспортоориентированную экономику. Половину того, что производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить.