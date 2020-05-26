Александру Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке и ценообразовании

Новости Беларуси. Президент Беларуси поручил обратить особое внимание на товары первой необходимости и социально значимые товары. Об этом он заявил 26 мая, заслушивая доклад о ситуации на потребительском рынке страны, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на то, что у нас в принципе с торговлей в магазинах и так далее вроде все терпимо, тем не менее, хотелось бы от вас услышать оценку ситуации, которая складывается на потребительском рынке. И услышать прогноз развития потребительского рынка и направления этого развития, особенно в плане ценообразования. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии.

Белорусский лидер отметил, что не единожды обращал внимание, и особенно Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, что где-то необоснованно растут цены.

«Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее», – заявил глава государства.

Александр Лукашенко:

Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок.