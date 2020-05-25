Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти

Новости Беларуси. Число нефтяных месторождений в Беларуси достигло 79, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу два новых скопления углеводородов открыты в Хойникском районе Гомельской области: Избыньское и Северо-Омельковщинское. По предварительным подсчетам, их запасы составляют более 2,5 миллионов тонн черного золота. Когда здесь начнется промышленная добыча углеводородов, знает Александр Добриян.

Такую легкую, низкосернистую нефть геологи называют белорусской классикой. Золотой стандарт нашего черного золота. Здесь оно залегает на глубине свыше 4 тысяч метров, в геологических структурах, сформированных 250 миллионов лет назад.

Владимир Крыжановский, начальник управления РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

На данный момент все геологические изыскания уже проведены. Определили нефтеносность, определили интервал залегания коллекторов. На данный момент один из таких сложных этапов – спуск эксплутационной колонны. Для того, чтобы эта скважина работала не один десяток лет.





На этот результат специалисты и ученые работали долгие пять лет. Геологоразведка, обработка данных и, наконец, полевые работы. Пазл сложился на местности.





Александр Добриян, корреспондент:

Это первая скважина на новом Избыньском месторождении. В режиме испытаний здесь получили приток в 150 тонн нефти в сутки. Сейчас завершается обустройство скважины и буквально через месяц она заработает в промышленном режиме. Всего в ближайшие два года здесь появится еще шесть таких же.





В 10 минутах езды от Избыньского еще одно открытие – Северно-Омельковщинское месторождение. Поисковую скважину здесь пробурили почти вдвое быстрее запланированного, да и нефть пошла, как по заказу: ровно на проектной глубине.





Виктор Архипенко, начальник Светлогорского управления буровых работ РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

На этом месторождении проектная глубина скважины – 2930. Мы перебурили буквально на 20 метров и получили результат, который ожидали от этой поисковой скважины. Получен в саргаевских отложениях дебит примерно в 50 тонн в сутки. Скважина перспективная, месторождение перспективное. Надеюсь, будем бурить здесь еще не одну скважину в будущем.





Припятский прогиб – своеобразный Персидский залив белорусского масштаба. Хойникский район находится в самом центре этого нефтеносного региона. Ставка на поиск именно здесь, сделанная несколько лет назад, полностью оправдалась.