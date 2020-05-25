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Как удвоить баланс, пополнив электронный кошелёк? Рассказываем об акции LWO и «Белинвестбанка»

25 мая 2020 16:01
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Новости Беларуси. Оказывается, выиграть денежный приз очень просто. 25 мая стартовала рекламная игра «Зеленые конверты» от мобильного приложения «Оплати» от резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как удвоить баланс, пополнив электронный кошелёк? Рассказываем об акции LWO и «Белинвестбанка»-1

Удвоить баланс можно пополнив электронный кошелек не менее чем на 50 белорусских рублей и совершив хотя бы один платеж. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка. Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100,01 до 200 рублей – приз 200 рублей. Если у вас на счете от 200,01 до 400 рублей, то выиграть можно 400 рублей. А при зачисленных более 400 рублях можно получить 600 рублей в подарок.

Как удвоить баланс, пополнив электронный кошелёк? Рассказываем об акции LWO и «Белинвестбанка»-4

Первый этап рекламной игры продлится с 25 по 31 мая. Игра пройдет в 12 этапов, каждый из них продлится ровно неделю. На каждом этапе по 5 победителей будет определено в каждой категории в зависимости от суммарного остатка на кошельках.

Как удвоить баланс, пополнив электронный кошелёк? Рассказываем об акции LWO и «Белинвестбанка»-7

Таким образом, 20 счастливчиков после каждого розыгрыша на протяжении всей рекламной игры будут получать свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати».

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* На правах рекламы

# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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