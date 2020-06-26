Новости экономики за 26.06.2020
Новости Беларуси. Что изменится с появлением Единого реестра лицензий, когда будет ограничено движение по дорогам тяжелых грузовиков и сколько путевок на платную рыбалку реализовано за год. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО РЕЕСТРА БУДЕТ НАМНОГО ПРОЩЕ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ
Проверить информацию о наличии специального разрешения будет намного проще. В Минэкономики прокомментировали создание Единого реестра лицензий. Сейчас для подтверждения наличия такого документа нужно представлять его копию. С 1 июля это можно будет сделать через единый портал электронных услуг.
Продукты с ГМО теперь подлежат обязательной маркировке
Лицензианта будет легко отыскать по названию, месту нахождения и виду деятельности. Таким образом, реестр упростит работу обладателям лицензий и будет удобен потребителям их услуг.
Следующим шагом в направлении цифровизации этой области будет полный отказ от выдачи бумажных лицензий и переход к реестровому подтверждению прав.
ЖИТЕЛИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЛАВЛИВАЮТ РЫБЫ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ
Самые удачливые рыболовы живут в Витебской области. Белстат выяснил, что за 2019 год они все вместе выловили примерно 2 179 тонн. Это почти в два раза больше, чем в занявшей второе место Гомельской области, где совместный улов составил 1138 тонн, и в 10 раз больше, расположившегося на последнем месте Минска, жители которого наловили всего 206 тонн.
С 1 июля на некоторых дорогах ограничат движение тяжёлого транспорта
В целом, статистика показывает, что рыболовство как форма досуга становится все более популярным. За год на платную рыбалку реализовано 163 тысячи путевок общей стоимостью почти 2 миллиона. Стоимость каждой составила в среднем 11 рублей.