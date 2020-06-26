Новости экономики за 26.06.2020

Новости Беларуси. Что изменится с появлением Единого реестра лицензий, когда будет ограничено движение по дорогам тяжелых грузовиков и сколько путевок на платную рыбалку реализовано за год. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО РЕЕСТРА БУДЕТ НАМНОГО ПРОЩЕ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ

Проверить информацию о наличии специального разрешения будет намного проще. В Минэкономики прокомментировали создание Единого реестра лицензий. Сейчас для подтверждения наличия такого документа нужно представлять его копию. С 1 июля это можно будет сделать через единый портал электронных услуг. Продукты с ГМО теперь подлежат обязательной маркировке Лицензианта будет легко отыскать по названию, месту нахождения и виду деятельности. Таким образом, реестр упростит работу обладателям лицензий и будет удобен потребителям их услуг. Следующим шагом в направлении цифровизации этой области будет полный отказ от выдачи бумажных лицензий и переход к реестровому подтверждению прав. ЖИТЕЛИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЛАВЛИВАЮТ РЫБЫ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ