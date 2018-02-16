Александр Лукашенко: «Зарплата учителя низкой быть не должна»

Как подчеркнет глава государства, вопрос заработных плат был и остается одним из самых важных и волнующих, особенно для учителей, работников детских садов, младшего медицинского персонала. Требование Президента – за квартал выйти на 1000 рублей и постепенно, в зависимости от роста экономики, добавлять заработную плату.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не можем низкую зарплату платить учителю. Вообще по учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. Что, не так? И даже в Минске, областных центрах наша опора – учитель. Нам надо сделать так, чтобы, получая образование педагогическое, люди из школы не уходили.

Я знаю, что тенденция уже обратная пошла. Знаю некоторых лично, которые ушли на хорошую зарплату, а сегодня готовы вернуться обратно в школу на более низкую. Почему? Потому что отпуска приличные, свобода определенная – в школе отработал (считай, до 15-16 часов – это основная нагрузка) – и ты свободен, ты не привязан к столу, как бухгалтер, экономист и так далее. Но зарплата учителя низкой быть не должна. В детских садиках, в системе здравоохранения, особенно медицинские сестры, нянечки работа колоссальная, тяжелая работа. Но зарплата низкая. И в культуре, социальном обеспечении. Поэтому хоть понемножку, чтоб они понимали, что мы сразу, одним махом не увеличим зарплату – в два раза и так далее.

В текущем году мы должны превзойти 1000 рублей заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемых, и у среднего звена. Но мой контроль – за этим пластом населения, который получает низкую зарплату. Я уже об этом говорил в прошлом году. Поэтому за квартал мы выходим на 1000 и чуть больше рублей и дальше понемножку, понемножку, в зависимости от роста экономики, начинаем добавлять заработную плату.

Отметим, дрожжевой завод начал работу летом 2017 года. Мощность рассчитана на изготовление 50 тысяч тонн продукции. Проект экспортно ориентированный. Уже не раз отмечалось, что это будет самое современное предприятие по производству дрожжей в Европе.

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