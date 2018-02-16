Сближение законодательств и развитие совместных проектов. Названы темы V Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Сближение законодательств Беларуси и России станет одной из приоритетных тем на Форуме регионов. Об этом журналистам сообщила Марианна Щеткина во время заседания оргкомитетов этого масштабного события. Во время встречи парламентарии двух стран обсудили подготовку к форуму.

Беларусь в сотрудничестве с Россией делает акцент на развитии различных совместных проектов – в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и молодежной политике. Так, на пятом юбилейном форуме подведут итоги работы за предыдущие четыре года. Деловая площадка в конце сентября развернется в трех городах – Могилеве, Горках и Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Именно регионы служат для того, чтобы укреплять сотрудничество. Отрадно, что сейчас даже на наш оргкомитет уже поступили письменные предложения от губернаторов и Беларуси, и Российской Федерации с предложениями, что включить в программу форума и какие вопросы рассмотреть. Это будет очень напряженная, большая работа.