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Во время рабочей поездки в Слуцк Лукашенко пояснил свое решение об отставке Шамко и Амельяновича

16 февраля 2018 11:19
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Новости Беларуси. Глава государства объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства: в вверенной им сфере выявлены факты коррупции и взяточничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича 

Так, с поличным задержан руководитель столичного Дворца спорта. Он брал взятки от желающих арендовать площади для продажи товаров.  

Руководитель Дворца спорта задержан за взятки. Сергея Прановича взяли с поличным (подробности).  

# общество # Коррупция

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