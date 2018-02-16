Во время рабочей поездки в Слуцк Лукашенко пояснил свое решение об отставке Шамко и Амельяновича

Новости Беларуси. Глава государства объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства: в вверенной им сфере выявлены факты коррупции и взяточничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича

Так, с поличным задержан руководитель столичного Дворца спорта. Он брал взятки от желающих арендовать площади для продажи товаров.

Руководитель Дворца спорта задержан за взятки. Сергея Прановича взяли с поличным (подробности).