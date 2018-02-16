Александр Лукашенко попробовал хлеб, сделанный на белорусских дрожжах

Новости Беларуси. 16 февраля Президент совершил рабочую поездку в Слуцкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил недавно введенный в строй дрожжевой завод, а также сахарорафинадный комбинат.