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Александр Лукашенко попробовал хлеб, сделанный на белорусских дрожжах

16 февраля 2018 11:11
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Новости Беларуси. 16 февраля Президент совершил рабочую поездку в Слуцкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил недавно введенный в строй дрожжевой завод, а также сахарорафинадный комбинат.  

Александр Лукашенко попробовал хлеб, сделанный на белорусских дрожжах-1

Глава государства пообщался с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината. Президент отметил, что в ближайшее время Беларусь намерена выйти с сахарной продукцией на китайский рынок.  

Александр Лукашенко попробовал хлеб, сделанный на белорусских дрожжах-4

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# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт

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