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Президент совершит рабочую поездку в Слуцкий район 16 февраля

16 февраля 2018 08:05
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Новости Беларуси. 16 февраля Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона.  

Глава государства в Слуцке посетит недавно введенный в строй дрожжевой завод, а также сахарорафинадный комбинат. Что касается первого предприятия – оно достаточно молодое. Акт ввода в эксплуатацию подписан летом 2017 года. Производительность – 20 тысяч тонн дрожжей в год. Половина продукции будет поставляться на экспорт.  

Президент совершит рабочую поездку в Слуцкий район 16 февраля-1

Построенный же в середине 1960-х Слуцкий сахарорафинадный комбинат – градообразующее предприятие. Оно имеет обширные деловые и торговые связи в странах ближнего зарубежья и не раз признавалось «Лучшим сахарным заводом Таможенного союза». Конкуренцию в конкурсе ему составляли 80 производителей из Беларуси, России и Казахстана.  

Сегодня, 16 февраля, на слуцком предприятии с участием Президента речь пойдет о развитии сахарной отрасли в стране.  

# Экономика # Рабочая поездка Президента # Фотофакт

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