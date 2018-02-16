Президент совершит рабочую поездку в Слуцкий район 16 февраля

Глава государства в Слуцке посетит недавно введенный в строй дрожжевой завод, а также сахарорафинадный комбинат. Что касается первого предприятия – оно достаточно молодое. Акт ввода в эксплуатацию подписан летом 2017 года. Производительность – 20 тысяч тонн дрожжей в год. Половина продукции будет поставляться на экспорт.

Новости Беларуси. 16 февраля Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона.

Построенный же в середине 1960-х Слуцкий сахарорафинадный комбинат – градообразующее предприятие. Оно имеет обширные деловые и торговые связи в странах ближнего зарубежья и не раз признавалось «Лучшим сахарным заводом Таможенного союза». Конкуренцию в конкурсе ему составляли 80 производителей из Беларуси, России и Казахстана.

Сегодня, 16 февраля, на слуцком предприятии с участием Президента речь пойдет о развитии сахарной отрасли в стране.