Экспорт Парка высоких технологий впервые в истории превысил миллиард долларов

Новости Беларуси. По сравнению с 2016, эта цифра в 2017 году выросла на 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше стало и новых рабочих мест – чуть более чем в полтора раза. В 2017 ПВТ принял на работу свыше 5 тысяч сотрудников. За это время компании парка разработали и внедрили на наших предприятиях современные IТ-решения на сотни миллионов рублей.

Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:

Это успех не только Парка высоких технологий, но и всей страны. Действительно серьезный рост экспорта. В 2017 году – 125 % по отношению к 2016 году. Впервые в истории Парка высоких технологий экспорт привысил миллиард долларов.

Ключевая причина – мощная поддержка Президентом всей сферы высоких технологий. Почти год назад Президент провозгласил курс на IT-c трану, поручил разработать новый декрет, в который вошли практически все предложения IT- cообщества . Практически все предложения были поддержаны, декрет был подписан. Эта индустрия очень тонко почувствовала доброе искреннее отношение государства. Закономерный результат – миллиард долларов экспорта пришел в Беларусь, в белорусскую экономику. Это то, что всегда требует Президент, чтобы IT- сектор приносил пользу всей стране, всему народу и кадому человеку.

Действительно – экономика и каждый из нас почувствует этот результат. Ведь несмотря на льготы, налоги от резидентов ПВТ в абсолютных цифрах весьма внушительны. А если смотреть шире, заработанные деньги, по сути, остаются в стране. Это инвестиции в строительство недвижимости, покупка наших товаров и услуг.